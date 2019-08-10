礦工文史館開幕 新北續推瑞三選煤場修復、與日博物館合作

2019-08-10 14:31

〔記者周湘芸／新北報導〕由瑞芳礦工打造的「煤鄉礦工文史館」展示礦工過去使用的工具、工作文件、探照燈等文物，即日起對外開放，重現新北百年的黑金文化。文化局長蔡佳芬今出席活動除獲贈全台僅存不到5件的礦工救護隊工作服，她也表示，目前文化局正協助「歷史建築瑞三礦業選煤場修復計畫」中的文物整理，希望透過系統性盤點與保存文化資源的概念，重新思考文化產業的未來。

新北市瑞芳區猴硐曾是北台灣重要的煤礦場之一，1990年時因礦場災變、國際煤價下跌等因素停止生產，導致大量以採礦維生的居民陸續遷出，近年又卻以「貓村」的身分重新奪回眾人的目光。

新北市礦業退休人員交流協會表示，盼能藉由礦工私人收集的煤礦產業文物讓民眾對礦業有進一步的認識，煤鄉礦工文史館從礦工制服、探照設備到區分職務的礦工帽等，完整展出工具器材，同時也與日本田川市石碳歷史博物館合作，共同展出世界記憶遺產山本作兵衛的礦工畫作和猴硐礦工們的歷史照片，呈現出兩地的共通點與面貌。

今天活動現場，礦工更將具40年歷史的礦工救護隊工作服贈送給蔡佳芬，並留下所有礦工的簽名。礦長周朝南表示，礦工救護隊的工作服在礦業史上具有相當重要的意義，象徵犧牲奉獻的精神，甚至比礦工制服的意義更為深厚。

文化局表示，新北市擁有400多年的歷史文化與遺跡，希望透過建構、地方創生以及在地觀光升級三大指標，推動台灣礦業文化資產的保存與活化工作，加深歷史記憶與當代生活的連結，推動整體地區的發展。

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