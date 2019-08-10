11縣市豪大雨特報！花東焚風恐飆38度極端高溫

2019-08-10 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今晨5時30分指出，中颱利奇馬目前中心在中國浙江，對台灣北部海面仍構成威脅。受到颱風外圍環流及西南風影響，氣象局於中部、南部地區發布豪大雨特報，今（10）日台中、南投、嘉義、高雄及屏東山區易有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區及新竹、苗栗、雲林、台南、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率。

此外氣象局也發布高溫提醒，受到西南風沉降或焚風影響，花蓮縣縱谷、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、新北市，基隆市，桃園市、宜蘭縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

氣象局表示，今天利奇馬颱風雖然逐漸遠離，但西南風偏強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，尤其山區降雨較持續明顯，易有局部大雨或豪雨，前往山區活動請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，至於北部及宜蘭由於西南風沉降，高溫大多在34度以上，尤其在大台北及宜蘭有37度左右的高溫，花東地區也有焚風發生的機率，高溫可達36度以上。

氣象局預估，週日（11日）西南風仍偏強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，容易有局部大雨，尤其在中南部山區有局部豪雨發生的機率，東南部也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲時晴，午後北部及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

下週一至下週四（12日至16日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣。

颱風消息部分，第10號中度颱風柯羅沙，今天凌晨2時位於台北東方2060公里之海面上，向北緩慢移動，對台灣的天氣沒有直接影響

空氣品質方面，10日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級；金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級。

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