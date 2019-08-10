08/10 各報重點新聞一覽

2019-08-10 06:08

自由時報

路透引述主管、記者說法：5台媒與國台辦簽約

路透九日引述台灣十名記者與新聞編輯主管所提供的消息，以《付費『新聞』：中國使用台灣媒體，以贏得島上人心─消息人士》為題，揭露中國政府至少付錢給台灣五個媒體集團，以新聞報導為包裝，在多種出版品與一個電視頻道上替中國政府宣傳，企圖招攬投資與觀光。報導指稱，此舉是中國政府在台灣媒體上樹立形象的努力之一，目的是為「統一大業」贏得台灣民心。

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Apple Watch S4心電圖禁用 民提國賠

蘋果手錶第四代Apple Watch S4有心電圖（ECG）測量功能（見圖，記者洪瑞琴攝），可是依台灣現行法令視為3C產品，涉及醫療器材法規而禁用此功能，心臟病患者李先生花了約一萬四千元購買卻不能用，他控訴衛福部漠視患者自保權益，除了向衛福部提出國家賠償之外，也將提行政訴訟控告衛福部「瀆職」。

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國泰航空反送中員工 被禁飛中國

香港國泰航空公司因為機師等員工參與 「反送中」運動遭到中國民用航空局施壓，中國民航局九日晚間近七點向該公司發出「重大航空安全風險警示」，提出自十日凌晨零點起，立即停止所有參與和支持「非法遊行示威、暴力衝擊活動與有過激行為」的人員，執行飛往中國的航班或與內地航空運輸活動相關的一切職務活動等三點要求。接下來將視該公司對這些警示要求的執行情況，「依法規監管處置」。

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聯合報

洪秀柱：若換韓 國民黨會崩盤 陣前換將不可能

國民黨總統大選整合陷入困局，「反韓」陣營甚至期待總統參選人韓國瑜上演「換柱2.0版」，二○一五年「換柱」當事人、前黨主席洪秀柱昨天疾呼，陣前換將絕對不可能，若還要像當年「換柱」一樣「換韓」，國民黨可以「打包」了，將會崩盤。

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陸警告國泰航空 要求對參與示威機組員禁飛大陸

大陸民航局昨日向香港國泰航空發出「重大航空安全風險警示」，要求包括對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊的機組人員，立即停止其執飛大陸航班；報送並審核所有飛往大陸的機組人員身分信息等措施方案。

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中國時報

國民黨喊大老出征！女元帥南征 拋震撼彈

前國民黨主席洪秀柱挑戰艱困的台南市立委第6選區，藍營讚聲不斷，形容「女元帥南征」；但面對郭王柯結盟有譜，但國民黨內部對整合郭王遲無進展，已引起藍營焦慮，包括前立委陳杰等就勸進多位黨內大老，師法前民進黨主席黃信介「元帥東征」花蓮精神，凝聚團結的聲音，但迄今尚無人表態。

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基本工資下周審議 估調漲5％！時薪約157 月薪2萬4200元

攸關250萬勞工的基本工資審議委員會，下周三召開，工商團體等資方代表曾拜訪勞動部長許銘春，希望「凍漲」基本工資，但勞方團體則希望一口氣調漲至2萬9000元，時薪也要跟著調整至169元，據透露，合理漲幅應該在3％至5％間，月薪約調高至2萬4200元，時薪調高到157元。

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陸委會表示，若有台媒收受中方金錢對台進行宣傳，涉及違反「國安法」、「兩岸條例」、「廣電法」等。（資料照）

Apple Watch S4具有心電圖測量功能。（記者洪瑞琴攝）

圖為一架香港國泰航空公司「空中巴士A330」客機，停在桃園機場的停機坪。（路透檔案照）

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