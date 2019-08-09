路邊違停嚴重 彰市、員林月罰破千件

2019-08-09 21:15

〔記者湯世名／彰化報導〕自2017年1月開始，彰化市、員林市、鹿港鎮開始實施路邊停車收費，而今年年底和美鎮也將實施，但實施此政策以來，雖然為政府增加收入，但彰化市、員林市與鹿港鎮的路邊違規停車狀況仍十分嚴重，目前除了由警方加強拖吊違停外，縣府也規劃增加路邊收費停車格，並增設停車場來因應。

彰化縣警局交通隊指出，彰化市、員林市與鹿港鎮已實施路邊停車收費，目前彰化市有上千個路邊收費停車格，員林市有近千個，鹿港鎮則有近600個，雖然有助於增加車輛周轉率，惟停車格數量仍不敷使用，造成路邊違規停車仍相當嚴重。

交通隊以實施常態性路邊停車收費的彰化市、員林市為例（鹿港為假日實施路邊停車收費），從今年1至7月，彰化市因路邊違規停車而被逕行舉發、拖吊的件數就高達近萬件，員林市也有7000多件，平均每月都破千件，件數驚人，不過儘管警方強力取締，違規停車情形仍屢見不鮮。

縣府工務處長林漢斌表示，彰化市、員林市與鹿港鎮的路邊違規停車十分嚴重，許多車主都心存僥倖，鑽巷弄違規停車，除了要求警方加強拖吊違停、規劃增加路邊收費停車格之外，路外停車場的設置也相當重要，其中彰化市目前已規劃3處路外停車場，預計最快2021年即可完工啟用，可望增加1000個停車格，另外還將輔導民間業者興設停車場，對於解決停車位不足與違停大有助益。

至於今年年底可望加入成為全縣第4個路邊停車收費的和美鎮，鎮公所規劃將彰美路、道周路、鹿和路、仁愛路與部分學校周邊道路的路邊停車格實施收費，相關路段收費停車格預計有3、400格，預期將可帶動車輛周轉率與活絡商機。

和美鎮長阮厚爵表示，以和美鎮彰美路5、6段為例，長約1.5至2公里路段沿線商家高度密集，兩側道路路邊停車格卻經常停滿車輛，不少車輛一停就是一整天，甚至有居民把停車格當作是自家的停車位，長期佔用，影響多數人的權益，車輛周轉率低，更讓原本要上門購物的消費者因找不到停車位而卻步，因此有必要實施路邊停車收費。收費金額應也是每小時20元。

此外，北斗鎮中華路等停車熱點的沿線商家也相當密集，縣府工務處也研擬為下一個納入路邊停車收費的重點鄉鎮，將與北斗鎮公所近一步聯繫溝通。

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