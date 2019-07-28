湖口公有停車格恢復收費 半小時10元

2019-07-28 23:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉恢復公有停車格收費！湖口鄉公所表示，包括路外及路邊合計約458個車格，費率為半小時10元，一小時20元，以此類推；其中，為提高停車率，位在湖口火車站旁的成功停車場，優惠一天最高收費50元。

湖口鄉公所表示，為整頓市區停車亂象，將公有停車格委外經營管理，原本自2016年3月起收費，但承攬廠商提出履約爭議，並在去年3月停止營業；全案先提到公共工程委員會協調，因調解不成進入民事訴訟，最後公所和廠商達成和解。之後，公所再針對中興立體停車場消防相關設施，斥資200多萬元改善完成。

公用事業管理所表示，湖口鄉公有停車格委外收費管理，經重新公告招標，4月間由誠泰資產管理公司，以1930多萬元得標，簽約4年，現已開始收費，費率為半小時10元，一小時20元。繳費系統與縣府交通旅遊處統一作業，民眾除可持繳費單到四大超商繳費，也可透過四大電信業者及金融業代扣繳停車費。

全鄉公有停車格458格，其中，中興立體、成功及安宅等3個路外停車場，合計360個停車格；路邊停車格則約98個。

公用事業管理所說，位於市區行政中心的中興立體停車場，及位於新竹工業區的安宅停車場，停車率高；成功停車場雖緊鄰湖口火車站，但停車率卻始終偏低。

事實上，經由達生陸橋人行道，從成功停車場步行約5分鐘即可到傳統市場；為提高停車率，廠商提供月租1200元、以及一日最高收費50元的優惠方案，希望吸引採買民眾、附近住戶或旅客停車。

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