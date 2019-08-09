利奇馬擦邊過 小英愛的紅心芭樂幸運未受災

2019-08-09 17:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕颱風「利奇馬」原預估會為宜蘭帶來強風、豪雨，但最後關頭路徑略為偏北，輕撫台灣而過，宜蘭沒颳大風，只有間歇性陣雨，正值採收期的紅心芭樂，幸運未出現落果；另，再過兩週就要盛產的文旦柚，也未出現災損，縣府說，豪雨過後仍要注意施肥、病蟲害，會提醒農民注意。

宜蘭員山鄉紅心芭樂正值盛產，40公頃面積年產量可達5000萬元，酸中帶甜的滋味，連總統蔡英文日前都慕名而來，當起紅心芭樂的代言人，豎起大拇指喊讚。

原本縣府依據中央氣象局資料，預估今天颱風「利奇馬」會為宜蘭帶來強風、陣雨，但最後關頭利奇馬路徑略為偏北，宜蘭受風災影響漸小，沒有颳起大風，只有間歇性陣雨，中午前放晴。

縣長林姿妙今上午安排員山鄉紅心芭樂園、冬山鄉中山村的文旦產區勘災，兩處正值盛產及即將採收的水果，幸運未受到災損；芭樂農說，颱風來之前他們很緊張，還好老天幫忙，讓他們幸運度過風災。

另，即將進入採收期的文旦柚，宜蘭縣種植面積約244公頃，其中冬山鄉占147公頃，風災來臨前，柚農先為文旦果樹披上「白紗」擋風、防雨，加上「利奇馬」未如預期帶來風雨，文旦柚幸運躲過風災。

文旦柚農林長輝說，冬山鄉文旦肉質細緻、水份充足，預估再兩週就能採收，感謝上天庇護，讓他們的文旦柚能順利成熟上市。

縣府農業處長康立和說，雖颱風未造成災損，後續農民仍要加強施肥及病蟲害防治，尤其青蔥最怕雨後太陽，容易高溫曝曬產生軟腐病，會提醒農民注意農田管理。

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