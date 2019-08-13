天天吃好料》嘉市馬家莊 家傳三代眷村料理

2019-08-13 09:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「有媽媽的味道！」嘉義市南京路上的「馬家莊眷村私廚料理」老闆馬德凱手藝家傳三代，馬家特製豬排、木須肉炒餅、獅子頭燴白菜等，傳承並分享眷村媽媽刻苦堅毅及樸實精神，店內佈置已走入歷史的建國二村昔日情景，感念早逝的父親。

馬德凱從小在建國二村長大，當軍人的父親，因意外早逝，他和哥哥馬德祐由母親一手拉拔長大，母親傳承河北省外婆及四川省祖母的麵點手藝，早年自製炸醬貼補家用，他學餐飲於是跟著母親學眷村菜，傳承美味。

馬德凱母親於3年前過世，後來他草創的麵食館遇波折熄燈，秉持對料理的執著，調整腳步再出發，「馬家莊」取名源於他本姓「李」，改回原姓「馬」，兒子按族譜排，屬「家」字輩，妻子姓「莊」，組合成「馬家莊」，要將小時候吃到媽媽煮的菜及兒時記憶傳承下去。

他說，「眷村媽媽都有各自拿手的家常菜，善用有限食材資源來養大孩子，看似很平常的菜色，卻是充滿媽媽的愛！」

店內最具特色的馬家特製豬排，吃上一塊，嘴中散發濃郁奶香味，他透露美味獨家秘方是媽媽巧思將餅乾磨成粉沾裹肉片後油炸，他小時候最愛這一味，如今自己做，別有一番滋味在心頭。

木須肉炒餅更是道媽媽「清冰箱」料理，把家裡沒吃完的蔥油餅切成寬條，搭配豬肉、高麗菜、紅蘿蔔、雞蛋等下去炒，方便美味，這道私房菜讓眷村第二代、第三代顧客吃完後，想起媽媽味家常菜。

獅子頭燴白菜是必點招牌，獅子頭細緻軟嫩，入口即化，搭配滷白菜更是絕配，扎實功夫菜，馬德凱堅持手打肉丸，口感Q彈有嚼勁；眷村紅燒肉、毛豆燒茄子、蒜苗辣肉也是人氣料理，更有炸醬麵、水餃等高CP值麵食。

知名電視製作人王偉忠生長在建國二村，他的舅舅、高齡93歲孫鷗萍住過建國二村，孫日前到店裡用餐，稱讚「道地又對味」，給了馬德凱很大鼓舞。

台中榮總嘉義分院病理檢驗科主任李貞堅醫師是店裡常客，他說，每到店裡必點獅子頭燴白菜、回鍋肉、紅燒肉等，口味很棒，想要清淡一點，點碗番茄蛋花湯也是不錯選擇。

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