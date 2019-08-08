天天吃好料》新竹「細食鯛魚燒」105種各式口味

2019-08-08 08:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市這家細食鯛魚燒，上百種鯛魚燒種類和口感早已顛覆饕客對鯛魚燒的想像，除常見的黑米紅豆和卡士達口味，更有蒜苗鹹豬肉、白醬玉米火腿、客家擂茶、伯絕奶茶和玄米口味、手撕杏鮑菇、威士忌青蘋果、大人味蘭姆葡萄等口味，不管是鹹、甜口味，還是含茶、酒等口味，都讓人愛不釋手，且熱著吃、冰凍後吃，都值得細細品味，加上位在巷弄內，更讓很多人有挖到寶的滿足感。

本身是高雄餐旅大學烘焙系畢業的小姿，擁有烘焙乙級證照，擅長製作各式點心，27歲的她，因結婚早，與先生育有一女，因都愛烘焙，原本在彰化以「寶寶吐司」創業，強調低鹽、低油和低糖，推出寶寶也能吃的吐司，在網路宅配頗具名氣。

後來夫妻倆去年決定到新竹市，找到田美三街的巷弄開設烘焙小店，選擇精緻的點心「鯛魚燒」創業，除選用天然食材和天然酵母做餅皮與內餡，讓腸胃敏感者吃鯛魚燒不會有負擔外，兩人更發揮烘焙創意，將鯛魚燒的種類和口感千變萬化，至今已推出105種，包括以時令水果為主，或挑戰鹹味口感及酒類和茶類等口味，再透過網路行銷，成功打開園區下午茶市場。

小姿說，舉凡台積電、聯電或台達電等大型廠商都訂過他們的鯛魚燒當下午茶點，更有腸胃敏感的媽媽吃她做的鯛魚燒不會脹氣，幾乎天天來買，更有不少客人行經他們的小店，因好奇購買後成主顧，而她取「細食鯛魚燒」的店名，就是希望大家吃到他們的鯛魚燒，可以細細品味、並感受食在美味的好味道。

喜歡到處吃美食的新竹市行政院顧問鄭宏輝說，細食鯛魚燒讓他對鯛魚燒的印象完全改觀，吃到水蜜桃和葡萄啵啵口味讓他很難忘懷，那種水蜜桃的甜蜜感，還有用全葡萄汁做成的珍珠啵啵，感覺果粒和珍珠在嘴裏跳動，讓他印象深刻，忍不住說太好吃了。

小姿說，近1年來，他們已推出上百種口味，都是選用新鮮天然的食材，再以創意推出百百種內餡，像最簡單的卡士達醬，他們不是用預拌粉，而是將牛奶煮熱後，再快速倒入蛋黃液中不斷加溫人工攪拌，最後加入天然發酵奶油，吃起來的卡士達口味有QQ感，不甜不膩，整個嘴裏有飽滿豐富的層次，是很多客人喜愛的口味。

此外，受女性喜愛的黑米紅豆，選用的是黑糙米而非糯米，較不易造成腸胃負擔，而紅豆顆粒飽滿，是附近台大新竹醫院護理師最愛點的口味，原因是黑米紅豆很有飽足感，對工作量大、吃飯不定時的護理師，是快速填飽肚子的首選，且紅豆對女性去濕氣及保養有一定效果，即使女性生理期來也能吃得滿足。

由於最近是水蜜桃盛產期，小姿也推出熬煮過的水蜜桃口味和葡萄啵啵口味，客人除可吃到顆粒飽滿的現煮水蜜桃，用手工捏製的濃郁珍珠葡萄，更會讓吃過的人都說齒唇留香。

因天氣炎熱，小姿說，她也會推出冰凍過的口味，而她做的鯛魚燒，不管是熱熱吃或冰凍過後吃，口感和風味都不同，其中夏季聖品法式檸檬口味，冰凍過後吃，香醇帶微酸的法式檸檬內餡，咬過後在嘴裏釋放淡淡的檸檬香，暑氣全消，是夏天很多人喜愛的口味。

小姿說，鯛魚燒雖不是複雜的點心，但她希望創造鯛魚燒的多樣可能性，更歡迎大家，想要來點不一樣的下午茶時光，到田美三街巷弄內的細食鯛魚燒，就能發現好味道。

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