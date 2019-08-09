天天吃好料》馬祖東引福哥麵館 獨家東湧陳高霜淇淋

2019-08-09 09:35

〔記者俞肇福／連江報導〕東引島是中華民國最北的行政區，被譽為「國之北疆」，近年來，藍眼淚觀光潮吸引遊客造訪馬祖，在東引唯一小七超商旁的「福哥麵館」千金林瑞璇，因為一趟日本北海道旅遊，愛上北海道冰淇淋，回東引也想賣冰淇淋，經過一年多的嘗試，終於研發用45度東湧陳年高粱酒與優格製作的霜淇淋口感最棒，在炎炎夏日來到東引遊玩，吃一口有酒香卻沒酒味的「東湧陳高霜淇淋」，才叫COOL！

林瑞璇說，記得8年前她到日本北海道旅遊，她一連吃了4、5支霜淇淋，不同家販售的霜淇淋，吃起來都很讚，讓愛吃霜淇淋的她，也想到可不可以回東引，自己也來研發東引限定、獨特的霜淇淋販售。

林瑞璇說，因為自己的一個想法，她回東引後一頭栽進研發過程，這一年多的研發嘗試，她找來各種市面上販售的口味與陳年高粱酒搭配，從牛奶、花生、綠茶、香草、巧克力等一路實驗，最後終於當優格與陳高的組合最對味，兩者的結合，才有了今天的「東湧陳高霜淇淋」。

林瑞璇說，東引最著名的就是東引陳年高粱酒，而東引也沒特色甜點或糕餅，她自己研發的「東湧陳高霜淇淋」，就是用每瓶要價700元的東湧陳年高粱酒，用陳高與霜淇淋結合，讓每位到過東引島遊玩的旅客，如果不敢喝東引陳高，至少可以嘗試有酒香沒酒味的「東湧陳高霜淇淋」，吃一口「東湧陳高霜淇淋」，濃郁的陳高香氣在口中散發。」

林瑞璇說，這支陳高霜淇淋，不含乳化劑、低脂、低熱量，優格並不是粉調製而成，加上東引陳年高粱酒，這二者搭配真的很速配，真的會讓排斥喝酒的人，嘗試吃一口後，會無法停止地、一口接一口把「東湧陳高霜淇淋」吃完。

今年東引鄉首度舉辦軍事越野障礙賽，許多跑者特地到「福哥麵館」，不是要吃麵，而是要品嘗東引限定開賣的「東湧陳高霜淇淋」；還沒嘗試過有酒香沒酒味的「東湧陳高霜淇淋」的朋友們，下次到東引不妨來試試看。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法