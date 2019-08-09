柯文哲靠LINE指揮防災 侯友宜：尊重每個人作法不同

2019-08-09 10:20

〔記者何玉華／新北報導〕利奇馬颱風路徑北移，對北台灣影響減少，新北市長侯友宜要求第一線區長仍須對有可能封路、有長浪、水庫洩洪的區域進行掌握，必要時他會前往巡視；對於外界拿他住宿市府防災應變與台北市長柯文哲用LINE掌握相比較，侯友宜說，每個人作法不同、每個縣市首長有自己的領導方式，都要表示尊重。

侯友宜說，昨天晚上6點半開會時，就很清楚今天早上的風力、雨量，都會達到停班、停課標準，範圍涵蓋台北市、基隆市，三個市長彼此間有共識，能提早宣布就提早宣布，讓民眾及早因應，彼此一聯繫就默契十足，團結合作效率就高。

對外界拿他入住市府、進災害應變中心3次，柯文哲的SOP卻強調先用LINE群組，侯友宜說，他在第一線工作近40年，面對重大災害、刑案，習慣掌握指揮中心的大腦，指揮中心的資訊鉅細靡遺，可以全方位獲知很多資訊，讓判斷更精準；同時用新的科技在第一時間直接聯繫指揮，兩者互相搭配，能全面性、彈性的掌握整個情資 立即下判斷。

侯友宜也強調，當長官要求部屬守護民眾，一定要進駐指揮所、在辦公室24小時待命，身為指揮官、長官一定要以身作則，一定跟第一線同仁並肩作戰，同心同力面對所有的重大災害，這是他個人從以前到現在的習慣；他強調，每個人的做法不同，每個縣市首長有他的方式，要表示尊重。

新北市政府今天早上8點半召開利奇馬颱風第4次工作會報，對於颱風影響不如預期，颱風假可能再遭外界質疑，侯友宜認為，面對極端氣候的變化，絕不能掉以輕心，尤其是守護民眾生命財產安全，絕對不能「賭它一把」，要萬無一失，全力迎戰，因此「料敵從寬、禦敵從嚴」是守候民眾生命財產安全的最高原則。

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