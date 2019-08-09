不放颱風假被罵了12個小時 今天天氣讓盧市府鬆口氣

2019-08-09 09:41

〔記者唐在馨／台中報導〕利奇馬颱風來襲，台中市府昨天晚上約8時宣佈今天（9日）正常上班上課，結果網友及市民瘋狂到市長盧秀燕的臉書留言，質疑為什麼不放颱風假，結果今天一早台中市各區幾乎都無風雨，讓市府團隊鬆了一口氣。

從昨天晚上8點起，盧秀燕的臉書幾乎一面倒，有人請市長到台中海線去吹吹風，看看颱風可能有多大，有人呼籲市長:「請騎機車上班，看看要不要放颱風假」，還有人叫她下次不必選市長了，不乏多人留言「好懷念林佳龍」。

不過今天早上各區幾乎都沒有下雨，部份區域有小小風勢，盧秀燕的臉書也開始有網友開始留言，有人稱讚她的決定是對的，甚至有人把北部縣市「拖下水」，表示現在北部風雨也不大，「決定放颱風假的縣市長是怎麼了」？

被罵了12個小時的市府團隊，不少區長私下表示鬆了一口氣，對此，新聞局長吳皇昇表示，盧市長是根據中央氣象局資訊及中彰投的共識來決定上班上課，事實上今日風雨也的確還好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法