利奇馬颱風2死3傷 蘇揆提醒「之後會有大風雨」

2019-08-09 09:16

〔記者陳薏云／新北報導〕今天是利奇馬颱風影響最明顯的時候，預計會為西半部及東北部帶來豪雨以上等級的雨量。中央災害應變中心今上午8時召開第6次工作會報，行政院長蘇貞昌也到場視察，對於各部會皆有要求，希望能全面防颱。據統計，目前颱風造成1人死亡3人受傷，另中和遭衣櫃壓住往生的女子，也列入傷亡統計，共計2死3傷；全台共4萬餘戶停電。

據中央災害應變中心統計，土石流黃色警戒共有263條，坐落於新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣以及宜蘭縣的13鄉鎮93村里，全台曾停電40084戶，目前總停電2931戶，位於桃園市906戶、新北市109戶、台北市1827戶、彰化縣64戶、南投縣2戶、嘉義縣23戶，預計9日20時前修復完成。

另台北市萬華區一名64歲楊姓男子因修剪樹枝從樹上意外摔落死亡。經地方政府認定為颱風災情，另還有3人受傷。昨日新北市中和區1位64歲婦女，因倒塌衣櫃壓住，送醫後死亡也列入災情統計。全台累計疏散撤離2531人。

因有民眾質疑風雨沒有預期的大，氣象局表示是因為目前雲系比較少，但整個颱風往西北方前進後，東邊的雲系會捲進來。蘇貞昌於會後裁示時認為氣象局使用太多專家的術語，應該用淺顯易懂的言語讓民眾了解，蘇貞昌也替氣象局翻譯成白話文，「現階段風雨小是因為颱風東偏，以及台灣目前處於颱風暴風圈的間隙，之後才會有大風雨」，並要求氣象局等相關單位不要用術語，讓民眾聽懂才能安心。

另蘇揆也提醒第一線人員在搶救水電維生設備時一定要以自身安全為第一優先，不要安全不顧，只為了恢復。另要求農委會掌握好菜價趨勢，不要有人藉機哄抬物價，做足量的庫存，同時密切盯緊市場波動。

也請教育部注意校園及學生安全，並請相關單位協助校園災後復原工作，以利學校恢復上課及保障學生出入安全。已經撤離的居民請相關單位在風雨過後盡力協助安全返家，並提供健康照護及服務。各地方政府均已開設災害應變中心，中央政府亦將提供最大協助，國軍支援亦已待命整備，隨時應變。

蘇院長強調請全國民眾配合政府各項措施，做好防颱整備，提高警覺，將可能的災害損失減至最低，讓我們共同努力，共同守護家園。

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