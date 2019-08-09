「利奇馬」風強雨驟！美專家預測強颱減弱時機點

2019-08-09 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風利奇馬為北台灣與中南部山區帶來大豪雨、豪雨與大雨，美國氣象專家對此形容它是「非常危險的風暴」，並預測颱風將在襲擊中國上海時減弱，目前最新的全球預報系統（GFS）模擬路徑圖也已經出爐。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特貼出衛星照片，從中可見到超級颱風（TY）利奇馬結構相當完整，颱風眼非常清晰，尼科爾斯將利奇馬形容成「非常危險的風暴」，並說它將於今（9）日從台灣北部經過後，明（10）日襲擊中國浙江省，11日來到上海附近時減弱為熱帶氣旋（TS）。

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，颱風「利奇馬」模擬路徑均顯示，它將從中國福建、浙江一帶登陸後開始北上，沿途橫掃安徽省、上海市、江蘇省、山東省，颱風中心最後可能從黃海出海，轉而影響朝鮮半島與日本。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）持續對「利奇馬」發布參考警示，同時預測指出，台灣可能在10日中午12點起逐漸完全脫離暴風圈，但在此之前颱風吹起的8級風還是會持續影響全台各地。

傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）推特全文

Close up of now Super Typhoon #Lekima （JTWC）. This very dangerous storm will pass north of #Taiwan on Friday before striking #China's province of #Zhejiang on Saturday. Lekima will weaken to a TS by the time it passes near #Shanghai on Sunday. pic.twitter.com/RqqOkej5LA — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年8月8日

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