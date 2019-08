「利奇馬」風強雨驟！美專家預測強颱減弱時機點

2019-08-09 00:57

〔即時新聞/綜合報導〕強烈颱風利奇馬為北台灣與中南部山區帶來大豪雨、豪雨與大雨,美國氣象專家對此形容它是「非常危險的風暴」,並預測颱風將在襲擊中國上海時減弱,目前最新的全球預報系統(GFS)模擬路徑圖也已經出爐。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)在推特貼出衛星照片,從中可見到超級颱風(TY)利奇馬結構相當完整,颱風眼非常清晰,尼科爾斯將利奇馬形容成「非常危險的風暴」,並說它將於今(9)日從台灣北部經過後,明(10)日襲擊中國浙江省,11日來到上海附近時減弱為熱帶氣旋(TS)。

美國佛州大學(FSU)氣象研究生柯丸(Levi Cowan)建立的氣象數據資料網站顯示,颱風「利奇馬」模擬路徑均顯示,它將從中國福建、浙江一帶登陸後開始北上,沿途橫掃安徽省、上海市、江蘇省、山東省,颱風中心最後可能從黃海出海,轉而影響朝鮮半島與日本。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)持續對「利奇馬」發布參考警示,同時預測指出,台灣可能在10日中午12點起逐漸完全脫離暴風圈,但在此之前颱風吹起的8級風還是會持續影響全台各地。

傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)推特全文

Close up of now Super Typhoon #Lekima (JTWC). This very dangerous storm will pass north of #Taiwan on Friday before striking #China's province of #Zhejiang on Saturday. Lekima will weaken to a TS by the time it passes near #Shanghai on Sunday. pic.twitter.com/RqqOkej5LA