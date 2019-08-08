停班停課不停診 輔大醫院開設颱風天特別門診

2019-08-08 22:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕強颱利奇馬來勢洶洶，新北市明天（9日）停班停課，新北市泰山區輔大醫院原定門診暫停，但早上開設颱風天特別門診，上午內科由盧建霖醫師（224診間）看診、外科黃家偉醫師（207診間），下午、晚上停診，急診則維持24小時看診。

輔大醫院說，住出院中心照常營運；聖路加門診停診；檢驗科抽血則配合特別門診開放上午時段；領藥必須至急診藥局。

輔大醫院指出，若10日停班停課，上午將開設颱風天特別門診，分別是內科高芷華醫師（224診間）、外科王瑋醫師（208診間）。

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