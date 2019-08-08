學界收集鄉土劇對話 提升AI台語辨識助銀髮照護

2019-08-08 15:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了提升機器學習辨識台語，成功大學、元智大學、南台科技大學等共同研發相關系統，投入3年時間，為了提升精準度，還特地收集電視鄉土劇對話，未來發展銀髮族口語互動的照護系統，可與長輩溫馨對話、提供照護建議。

科技部委託台灣大學、中研究等執行「數位經濟技術創新研發與應用」4年期專案，推動全台學術團隊與產業共同合作，把大數據、人工智慧、金融科技與區塊鏈、虛擬實境與擴增實境等導入產業，已有47家廠商參加產學合作，今舉行第2年成果發表。

其中，成功大學、元智大學與南台科技大學等共同合作，研發「銀髮族口語互動式居家陪伴及推薦系統」，利用「轉移學習」概念，搭配現有的中文語音辨識，引導入「台語」系統，最後搭配機器人、手機等裝置，讓機器聽懂台噢，能與長輩進行溫馨對話，偵測需求並回應，提供照護或推薦資訊等。

研究者指出，中文語音辨識現在漸趨成熟，辨識成功率約95％，資料庫中至少6千小時的對話資料，但台語資料則僅數百小時，成功率僅7、8成，但透過讓機器轉移學習，探討中文、台語間的共同發音等，可讓台語辨識的研究加速，未來也將提升台語辨識，已和大學台文系教授合作，也會收集電視鄉土劇的對話等，讓未來台語辨識更加精確。

中央研究院資訊所研究員廖弘源表示，台灣數位經濟發展快速，如今行動支付已逾50％普及率，也準備在明年邁向5G手機網速時代，未來手機晶片都會含有AI引擎，但認為，將來各種發展的科技都需與應用端高度結合，實現未來智慧化超寬頻的生活環境。

台大副校長陳銘憲身兼數位經濟辦公室主任，他表示，該計畫針對「智慧創新應用」，已有不少亮點，交通大學與醫院合作，研發多面向疾病早期偵測與示警系統；成大與海運公司已大數據分析流體力學、達到貨輪省油；亞洲大學與國際銀行簽約，解決小銀行風險評估困境；清華大學則用3DVR與AR，提供擬真沉浸感助房仲提升商業效率等。未來盼這些技術創造台灣數位經濟成長，成為相關應用的領先國之一。

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