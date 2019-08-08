現有道路遭違建封閉 居民狼狽翻牆通行頻訴苦

2019-08-08 11:53

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市銀河路280巷為約6米寬現有巷道，供當地居民通行逾40年，但近期地主主張為私人土地，以紅磚矮牆圍住部分土地，使人車皆無法通行，行人須狼狽翻牆而過，車輛則要改道4米寬窄巷，十分不便，當地更擔心若發生緊急事件，救難人車無法通行恐釀禍，盼公權力介入，還給居民通行權益。

苗栗縣政府與頭份市公所到場會勘後，認定該土地為供公眾通行、具公用地役關係的現有巷道，地主以障礙物阻礙通行已違法，現已發函請地主於8月29日前恢復原狀，若逾期未拆除則將依「道路交通管理處罰條例」第82條開罰。

此外，頭份市公所指出，地主未經申請擅自建造矮牆，已違反「建築法」第25條屬於違建，按規定須向縣府申請補辦建照，但道路位置仍須淨空，地主倘若執意不願自行拆除，公所將會同鑑界人員拆除道路部分，其餘違建處則交由縣府排拆。

據悉，黃姓地主因主張該地段屬私人土地，過去也未曾被徵收，故近期花7萬多元僱工砌起3道約60公分高的紅磚矮牆，封閉道路禁止人車通行。

但當地居民滿腹苦水稱，該路段為現有巷道，供人車通行逾40年，如今地主突然違規封路，行人只能翻牆而過，高齡長輩行動不便，只能望牆興嘆，而機車、汽車只能改道走4米寬窄巷，但道路狹小又無照明，過去就曾傳騎士不慎摔入田中，且一旦發生緊急事件，消防、救護車輛根本無處通行，如今只盼公部門積極處理，保障居民安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法