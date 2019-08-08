88宜蘭強震》颱風遇地震相當罕見 蘇揆要求各縣市提高戒備

2019-08-08 07:40

〔記者陳薏云／新北報導〕今日（8）清晨5點28分左右，在東北地區發生規模6.0地震，幾乎全台搖晃，中央災害應變中心為因應利奇馬颱風成立，遇上地震也將工作會報時間提前。行政院長蘇貞昌趕到視察，並與宜蘭縣長林姿妙通話，所幸此次地震並無重大災情，蘇揆表示「颱風又遇到地震，真的相當罕見」，也要求各縣市提高戒備。

蘇貞昌聆聽完氣象局的報告後，要求與宜蘭縣長林姿妙通話，林姿妙表示目前宜蘭縣災害應變中心已經一級開設，蘇貞昌再三確認是否有災情，林姿妙表示目前停電地區已經復電，無其他的災情，蘇貞昌則表示，地方政府要與中央保持聯繫，以便第一時間的救援。

此次地震造成臺北市萬華區687戶停電，已全數復電；新北市林口642戶停電待修；宜蘭縣壯圍鄉3067戶停電，已全數復電，共4396戶停電，待修復642戶。

另台中市南區高苑路及南平路口，自來水管線破裂及瓦斯管洩漏，造成路面隆起高度約10公分，面積約40平方公尺，相關單位已到場處理。

蘇揆在會後裁示時表示，颱風預防期間又遇到地震來襲，「這是在過去很少見的情況」，並感謝所有單位在工作崗位上的努力，所幸災情零星且輕微，也讓蘇揆大嘆「謝天謝地。」

蘇貞昌也表示，雨量會在今日入夜後增強，另還有餘震的問題，請各部會單位要與各地方政府密切聯繫，並且注意各種災情，颱風來襲又有地震發生，也要適時發布消息，讓民眾安心。

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