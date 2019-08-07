2019台北市牛肉麵饗味國際大評比登場！全台56家店通過初選

2019-08-07 15:41

〔記者楊心慧／台北報導〕牛肉麵是台北市享譽國際的美食之一，為讓更多人認識台北市牛肉麵產業，台北市牛肉麵交流發展協會舉辦2019台北市牛肉麵饗味國際大評比，今年全台共有56家牛肉麵店家通過初選資格，將在9月24日選出三家色、香、味兼具、令人難以忘懷的牛肉麵。

2019台北市牛肉麵饗味國際大評比不止比牛肉麵，也納入顧客服務品質、店內整潔衛生，台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，初選會先看店家是否有執照、衛生是否符合標準，也會去店家進行查訪，下一階段評審會進行盲測，選出最好吃的牛肉麵。

今年全台共有56家通過初選，其中有24家非台北市店家，鄭正中指出，評比不限只有台北市店家，其餘縣市也都能參加，入圍店家可提高知名度，至於南、北部牛肉麵差異則是鹹度和甜味，南部牛肉麵多屬清燉湯頭偏甜，北部則多紅燒，湯頭會較濃。

洪師傅牛肉麵執行長洪金龍表示，對他來說牛肉麵最重要的是牛肉，吃下去要有入口即化的感覺，湯則一定要用牛骨高湯燉，再加入多種蔬菜水果，湯頭喝起來順口，不會有過多醬香味，喝起來健康又美味。

半島牛肉麵店長張文韜表示，店內湯頭分兩種熬煮，一種是牛肉湯頭，另種是番茄、白蘿蔔、牛大骨熬煮的蔬菜湯頭，最後再將兩者混入，完全不加味精、牛精、牛骨粉，湯頭喝起來清爽不油膩。

牛莊園老闆白家欣表示，店內湯頭完全不加調味料，完全以天然食材熬煮，為增加甜味加入蘋果、洋蔥、白蘿蔔、紅蘿蔔等，每天花費8個小時熬煮湯頭，牛肉則選用美國頂級腱子心，肉質軟嫩又甜，相當好吃。

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