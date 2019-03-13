誰說墾丁消費高？5星飯店老總賣牛肉麵 竟是這佛心價…

2019-03-13 21:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區近年飽受負面消息困擾，不斷遭謠傳消費天價，觀光商機萎縮，今年初才見復甦，5星級飯店總經理張積光為了洗刷民眾的刻板印象，特別拿出家傳配方與大廚研究，在墾丁大街尾端開起一碗僅130元的小灣牛肉麵店，不少吃過遊客都驚呼：「麵Q、湯濃、肉大塊！」

「墾丁物價高大多是以訛傳訛！」張積光說，墾丁地區有許多平價又美味的小吃及美食，為了洗涮「物價高」的代名詞，他拿出家傳牛肉麵及水餃秘方，與大廚開發平價的牛肉麵、水餃及餛飩麵料理，歡迎民眾來墾丁看看「物價的真相」！

路過品嘗的遊客高小姐說，飯店的牛肉麵一向要價3、400元，原本以為平價的飯店牛肉麵，大概只有幾小塊肉，沒想到竟有6大塊牛肉跟勁道十足的拉麵，一個女生根本無法獨自吃完，70元的餛飩麵也有6、7顆餛飩，跟網友討論的墾丁消費文章，簡直是兩個世界。

張積光說，家傳的招牌牛肉麵，主廚選用牛腩部位，以中藥燉煮至軟嫩，最後再加入先烤後燉的牛大骨精華蔬菜湯，透過飯店大量進貨壓低成本，希望全世界旅客都能嚐到台灣味，也能順勢為墾丁大街脫去「物價高」的代名詞。

目前小灣牛肉麵僅於週五至週末及連續假日營業，未來將視觀光市場情況調整營業時間。

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