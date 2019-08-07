福音歌手森祐理20餘年用音樂陪伴台灣 撫慰受創災民的心

2019-08-07 13:50

〔記者李欣芳／台北報導〕今年是921震災20週年暨莫拉克風災10週年，日本福音歌手森祐理因弟弟在阪神大地震過世，921地震後多次來台用歌聲撫慰災民，今天應邀來台參加行政院的一場活動獻唱，森祐理說，台灣發生921大地震時，她一開始到埔里災區傳送安慰的歌聲，後來也到各災區，本來到台灣是要鼓勵災民，但她反而被台灣災民感動、鼓勵。

森祐理強調，大家一起手牽手流著眼淚，心手相連歌唱，是她重新站起來的契機，她在天上的弟弟與上帝也都在鼓勵她。

行政院今天舉行「921震災20週年暨莫拉克風災10週年」記者會，從1997年起，至今已來台灣超過50次的森祐理應邀出席，演唱「為此塊土地我誠心祈禱」、「把幸福帶到每個人心房」2首曲目，盼以溫暖療癒的美妙歌聲，唱出政府對災民的同理心與保護全民安全的責任心。

森祐理因1995年神戶大地震痛失親弟弟後，即投身慈善、關懷受災者，1999年台灣發生921地震，她特別前往埔里唱詩歌給災民聽，透過歌聲撫慰倖存者受傷的心靈。

森祐理說，她踏入台灣的契機，是因為1995年阪神大地震時，還在就讀大學的弟弟被傾倒的建築物壓住身亡，失去家人的悲傷讓她的內心像是出現了破洞，但她從那時開始，看見很多人的悲傷與溫柔。

森祐理表示，台灣發生921大地震時，她去埔里災區傳送安慰的歌聲，成為往後在台灣延續福音活動的起點，她也期待自己可以在台灣與日本之間，搭建良好的友誼橋樑。

行政院政務委員吳澤成代表行政院長蘇貞昌，頒發感謝狀和以花蓮玫瑰石製作成台灣形狀的紀念獎牌給森祐理，象徵森祐理對台灣的愛永不止息。

吳澤成表示，台灣是地震和颱風頻繁發生的地區，雖然不能阻擋災害發生，但可以靠人民的警覺心，以及政府例行的防災、避災演訓將損傷減到最低，像是預防性撤離與避免居住在有風險的山坡地等，並透過過往的大型災難經驗，從災害發生、救災跟重建過程當中學習。

對於災害應變，吳澤成說，救災與重建的過程可以更精進，我們每天都在精進，要先從減災開始，將傷害人民的生命與財產減到最低。我們希望災害不要來臨，但不得不做好防災的準備。

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