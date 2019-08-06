大園智慧科技園區 最快2023年底完成開發

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕配合中央推動台商回流政策，桃園市政府經濟發展局向經濟部爭取前瞻計畫經費2300萬元，規劃於大園區開發「大園智慧科技園區」，經發局今天首度在大園區老人文康綜合活動中心舉辦公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見，過程平和。經發局說，園區將開發成具智慧化且低污染的綜合型工業區，預定2020年12月核定產業園區設置，最快於2023年底完成開發。
經發局指出，本開發案基地位於大園工業區西側，位屬桃園市大園區港口段613地號等土地，開發範圍北以既有特定目的事業用地、南以大觀路側聚落、東以雙溪口溪、西以塔腳支線為界，開發面積約52.41公頃，其中約有0.6公頃是住宅，影響50戶居民，佔開發面積約1.14％。
為了保障基地範圍內地主權益，經發局產業發展科長簡偉崙說，園區內已規劃0.6公頃的安置住宅社區用地，每戶有120平方公尺，共50戶，將優先配售給被價購、被徵收土地或是房屋所有權人。
經發局介紹，「大園智慧科技園區」依據發展特性和需求，規劃約佔總面積60％的產業用地，配合區內住戶安置及園區發展需求，設置滯洪池、管理服務中心、停車場、公園、綠地及道路等相關公共設施。
經發局說，開發案將會做全區環境影響評估，並設置污水處理廠，在空污、水污及廢棄物管理，做最嚴密的把關，以及納管大園區周邊部分臨登、未登記工廠，降低環境影響衝擊。
經發局統計，大園工業區內有170餘家登記工廠，週邊則有臨登46家，至於未登記的工廠，目前還在清查，經發局說，未來園區開發後會鼓勵這些工廠進駐園區。
經發局說，土地所有權人或利害關係人若有任何意見，都可以提出書面意見，傳真至（02）2718-8150，或E-MAIL（cf810725@ms18.hinet.net），或寄至桃市府經發局委託規劃單位「長豐工程顧問公司，或是撥打民眾諮詢專線：（02）2718-8336，經發局都會錄案納入後續規劃參考。
-
桃園市政府經濟發展局主任秘書熊勇吉（右二）向當地居民說明「大園智慧科技園區」開發案。（桃園市政府經濟發展局提供）
-
桃園市政府經濟發展局今天首度在大園區老人文康綜合活動中心舉辦「大園智慧科技園區」開發案公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見。（桃園市政府經濟發展局提供）