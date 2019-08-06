大園智慧科技園區 最快2023年底完成開發

2019-08-06 23:51

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕配合中央推動台商回流政策，桃園市政府經濟發展局向經濟部爭取前瞻計畫經費2300萬元，規劃於大園區開發「大園智慧科技園區」，經發局今天首度在大園區老人文康綜合活動中心舉辦公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見，過程平和。經發局說，園區將開發成具智慧化且低污染的綜合型工業區，預定2020年12月核定產業園區設置，最快於2023年底完成開發。

經發局指出，本開發案基地位於大園工業區西側，位屬桃園市大園區港口段613地號等土地，開發範圍北以既有特定目的事業用地、南以大觀路側聚落、東以雙溪口溪、西以塔腳支線為界，開發面積約52.41公頃，其中約有0.6公頃是住宅，影響50戶居民，佔開發面積約1.14％。

為了保障基地範圍內地主權益，經發局產業發展科長簡偉崙說，園區內已規劃0.6公頃的安置住宅社區用地，每戶有120平方公尺，共50戶，將優先配售給被價購、被徵收土地或是房屋所有權人。

經發局介紹，「大園智慧科技園區」依據發展特性和需求，規劃約佔總面積60％的產業用地，配合區內住戶安置及園區發展需求，設置滯洪池、管理服務中心、停車場、公園、綠地及道路等相關公共設施。

經發局說，開發案將會做全區環境影響評估，並設置污水處理廠，在空污、水污及廢棄物管理，做最嚴密的把關，以及納管大園區周邊部分臨登、未登記工廠，降低環境影響衝擊。

經發局統計，大園工業區內有170餘家登記工廠，週邊則有臨登46家，至於未登記的工廠，目前還在清查，經發局說，未來園區開發後會鼓勵這些工廠進駐園區。

經發局說，土地所有權人或利害關係人若有任何意見，都可以提出書面意見，傳真至（02）2718-8150，或E-MAIL（cf810725@ms18.hinet.net），或寄至桃市府經發局委託規劃單位「長豐工程顧問公司，或是撥打民眾諮詢專線：（02）2718-8336，經發局都會錄案納入後續規劃參考。

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