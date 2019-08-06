明年牙醫系繁星列第8學群 新增面試篩選

2019-08-06 19:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學考試招生實施新制，例如學測採計改5選4，卻發生台大牙醫系繁星推薦時面臨8人的成績學測、校排名等皆不分軒輊，最後全部增額錄取，大學招生委員會聯合會今天召開常務會議，決議將把牙醫繁星列入第8學群，跟醫學系一樣，未來考生都要經第2階段甄試（面試）後才能被錄取。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，今天召開招聯會常務會議，進行大學甄試的檢討，其中今年繁星推薦管道，有台大牙醫系招生1名，但來了8名不論學測成績皆滿分、在校排名也都前1％的學生，最後只能增額7人，為了解決，已2度徵詢牙醫科系，認為新增面試應可解決。

戴念華說，牙醫系繁星新增第2階段甄試（面試），牙醫系認為可評估學生是否具有從醫的人格特質，因此今天會議原則上通過，將牙醫系在繁星列入第8學群，跟醫學系同群，為求慎重將再逐一問過牙醫系是否同意，無多數反對，將執行此案。

另外，今年大學個人申請也發生「同分超額」問題，2092個系組中多達數十個在申請第1階段（僅用學測成績篩選）發生大量學生同分超額，比該科系預計面試的人數多出數倍到10幾倍；戴念華說，分析今年超額數據，並透過常務學校討論，達成共識，要求科系將來超篩，可用現有學測成績，進行依次比序。

戴念華解釋，現行申請1階遇到多人同分，只能用有採計的科目總和，如只採計國文、英文、數學，就只能用國、英、數3科總和再篩一次，未來可採依次比序，將國、英、數排序來篩，經過模擬可有效降低同分問題，如中國醫牙醫系今年218人過1階，經依次篩選可降為109人、交大機械系過1階281人，依次篩選後可降為165人。

但戴念華說，另外有醫學科系的情況是，採計4科，但學生都60滿級分，各科也都15級分，依次篩選也沒用，但醫學校系表示，世界各國的醫學系普遍是高倍率的競爭，可從多數人甄選出未來適合行醫的學生，因此超額也沒關係，未來將維持現狀，並投入充裕的臨床醫師來提高甄試品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法