統測科大放榜 新竹高商八成進國立大學、成績亮眼

2019-08-06 15:34

［記者洪美秀／新竹報導］108年統測科大分發今天放榜，新竹高商今年升學表現亮眼，有多人錄取成大、中正、臺科大、北科大、雲科大、臺北商業大學、高雄科大等國立大學及科大，且超過8成錄取國立學校。今年台科大有11人，比去年增加6人，北科大錄取12人，表現都比去年好。

此外，新竹高商今年也有學生錄取國外大學，應用外語科東宜萱申請日本G30計畫，通過甄選錄取早稻田大學全英語授課學位學程；李繹安錄取六所美國大學，他們都說，應用外語科的學習，讓他們的英文能力得以提升，加上文稿整合力及簡報力發表和他人溝通的技巧等，都對申請國外學校有幫助，未來希望能到日商或美商公司就業，提升專業能力。

另拿到商業類科技藝競賽金手獎與優勝的選手，其中楊承祐保送雲科大財務金融系，職場英文選手邱戴萌錄取台科大應用外語系；商業簡報選手蘇莉婷錄取台科大企管系目標學系；程式設計選手簡子軒錄取北科大資訊與財金管理系；網頁設計選手盧霈晴錄取高雄科大運籌管理系。實用技能班古子庭則錄取臺北商業大學企業管理系。

其中應用外語科陳永潔以優異成績錄取台科大應用外語系、北科大應用英文系及中正大學外國語文學系多所學校，她則選擇就讀台科大應用外語系，未來希望像父母般成為優秀的老師。

陳永潔認為每天按部就班安排複習進度，尤其考古題，她至少寫過兩次，但不強迫自己熬夜，讓她在考試時能充分發揮。另國際貿易科楊晴喻國中會考成績是2A3B，最後以優異成績選擇成大會計系，且三年來已取得十二張專業證照及檢定證明，堪稱檢定達人，她認為，讀書秘訣就是持之以恆，雖然她沒有比同學聰明，但靠努力，一定有所回饋。

另資料處理科蔡承值和潘薇庭也錄取第一志願台科大資訊管理系，蔡承值國中會考僅2A3B，卻拿到校內統測最高分，他說，讀書不是成功的唯一道路，但最輕鬆的路就是讀書，他認為按進度念書及模擬考不斷進步，是他的堅持，靠著打羽球來練體力，更能減少生病機會，全力以赴。

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