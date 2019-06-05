會考1A陳欣宜 統測摘類組榜首／會考2A廖韻文靠自學 跨考拿下藝術群影視類榜首

2019-06-05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一時的失利不是失敗！台中家商學生陳欣宜、廖韻文三年前雙雙在國中會考失利，各僅考到一Ａ、二Ａ。兩人高中歸零找目標，今年各成統測大黑馬。會考一Ａ的陳欣宜是家政群生活應用類榜首，廖韻文甚至自應外科跨考藝術群影視類，靠自學課程摘下榜首。

台中家商應外科學生廖韻文三年前國中會考僅有二科達精熟級（Ａ），其餘三科均基礎級（Ｂ），低空考進應外科後，她的成績仍在後段浮沉。因從小愛看電影，升高三的暑假她毅然決定打掉重練，統測跨類組挑戰藝術群影視類。

但家商沒有相關科別，廖韻文只能自學，一邊上應外的課程，一邊啃藝術群專門科目參考書摸索學科重點。因非本科生，剛開始連參考書有錯也搞不清楚，只能硬記硬讀；直到反覆練寫考古題，察覺錯誤後，努力查資料、重新學過，釐清脈絡，逐漸累積心得。

拿下藝術群影視類榜首，廖韻文說，可能是找到興趣，書本不再乏味，就算要死背也背得興趣盎然，意外讓她開發出潛力。

至於流行服飾科的陳欣宜，三年前會考因緊張大失常，僅考到一Ａ的她曾是同學眼中惋惜的驚嘆號，她決定高中重新歸零找回實力。

吊車尾入學的她，第一次月考就拚到第二名，看到學長姊分享榜首讀書心得後，更立志「有為者亦若是」，三年來兢兢業業學習，統測考出家政群生活應用類榜首佳績，從一Ａ生變榜首，再度令人驚嘆的陳欣宜說，終於沒讓對她有期望的人失望。

從三年前的會考谷底到今年躍居榜首，兩人均強調不是天才，但一時失利絕不等於失敗，重要的是要能確定目標，並拚命努力，「夢想就不會太遠」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法