蘆竹生命紀念園區忠孝納骨堂櫃位 首日申請踴躍

2019-08-05 23:17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹生命紀念園區忠孝納骨堂4樓骨骸（灰）櫃，於上月29日竣工完成，落成後增加骨骸櫃位3756位及骨灰櫃位1252位，總計5008個櫃位。蘆竹區公所表示，經過為期1週的參觀後，今起一連3天，接受民眾至園區廣場申請領號選位，首日即受理272件、申請767櫃位，相當踴躍，呼籲民眾把握時間提出申請，以免向隅。

蘆竹區長邱瑞朝指出，4樓櫃位落成後，於上月29日至本月4日開放民眾參觀，並於今天上午8點半開始受理申請，位於1、2及4層的單人骨骸櫃位每位4萬元，位於3層的單人骨灰櫃位每位2萬5000元，外縣市民則以3倍費用收費。

邱瑞朝說，今天正式受理民眾申請櫃位，一早即有眾多民眾排隊，有的人為了替祖先選個好方位，甚至漏夜排隊、夜宿園區。他強調，目前櫃位設置數量足夠民眾需求，雖然孝心感人，但不鼓勵民眾漏夜排隊；今日共受理272件，申請767個櫃位，其中骨骸櫃位555個、骨灰櫃位212個。

蘆竹區公所表示，今起至7日共3天，每天上午8點半至下午4點半在園區廣場辦理集中領號選位，考量公平、公正及秩序，採排隊先後順序，檢驗基本文件且領號後，依號次入場選取訂位，更多詳細內容可至蘆竹生命紀念園區全球資訊網查詢。

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