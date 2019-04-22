「殯葬進來人出去」旗山生命紀念園區說明會300人齊怒吼

2019-04-22 14:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市旗美九區缺乏一座殯儀館，市府計畫斥資3億元，在旗山公立納骨堂旁打造「旗山生命紀念園區」，闢建禮廳、停柩室、冷凍櫃等設施，方便民眾治喪，殯葬處今天上午舉辦說明會，到場的300多名民眾高呼「誓死反對」，要求市府易地評估。

說明會上午10點在旗尾代天后宮廟埕舉行，說明會由殯葬處長黃順成主持，旗尾地區東昌里和東平里民出席情況十分踴躍，議員林義迪、林富寶等地方民代均到場關心，反對居民頭綁「反對」白布條以示抗議。

黃順成表示，旗山、美濃、桃源等九區地處偏遠，因地方欠缺殯儀館相關設施，造成民眾辦喪不便，尤其旗山老街不適合辦喪事，容易造成老街交通阻塞，更影響地方觀光發展，殯葬處將斥資3億元，打造旗山生命紀念園區，他並強調，紀念園區「不包含火化場」，請居民不要擔心。

建築師事務所代表簡報指出，旗山生命紀念園區就位於旗尾南寮巷、旗山公立納骨堂旁，占地約1.6公頃的殯葬用地，計畫興建一座3層樓高的生命紀念館，其中，1樓規劃有大廳、3間禮廳、6間法事間、休息區、辦公室和服務中心，2樓規劃有12間停柩室、佛教和西教祭拜區、豎靈區等，3樓則規劃有4間化妝入殮室、2間退冰室、2間冷凍室、2間往生室、法醫室和解剖室等。

與會民眾情緒激動爭相發言，反對理由包括：設置地點鄰近國道十號末端，該處是進出旗山的門戶，勢必影響當地交通、遊客觀感和旗山觀光產業，南寮巷易淹水，只有殯儀館、沒有火葬場喪家治喪不便，但地方更反對闢建

火葬場，園區是否通過環境影響評估等。

會中，東昌里長邱清郎不滿外傳他贊成興建生命紀念園區，當場點名與對方對質，場面一度混亂失控，林富寶也對有人在臉書指控他「官商勾結」大表不滿，要求網友不要再惡意抹黑。

黃順成結論表示，說明會民眾表達的意見，將會提供市府長官施政參考。

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