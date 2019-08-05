10天無預警停電3次！ 新埔「東3省」怒 畜牧業者心驚驚

2019-08-05 17:36

［記者黃美珠／新埔報導］10天內連續無預警停電3次！新竹縣新埔鎮「東3省」5個里民氣得跳腳，勞動黨籍新竹縣議員陳新源說，這裡除了農業，還有養牛、養豬、跟養雞等畜牧業者，無預警斷電除造成民生困擾，也對畜牧業產生衝擊，今年4月中就曾因突然停電，當地養雞場的不斷電系統又出狀況下一次死掉5200隻種雞。他要台電說清楚老是無預警停電到底怎麼回事，難不成「東3省」居民是次等公民嗎？

台電公司新竹區營業處副處長陳華信說，前述狀況實在是天災所致！因為極端氣候造成山區容易打雷，7月27日、28日、以及8月5凌晨，雷電分別擊中大同幹2、楊梅幹54以及山水幹75桿上的「負載啟斷開關」、或「高壓跳線」造成跳線，才會發生這區約3000多戶用戶無預警停電。

他們現有的供電缐路儘管加裝了避雷器與架空地線等防雷設施，但確實仍無法完全避免因為雷擊所導致供電設備損壊而引起的停電事故，這在山區特別明顯，不只在新埔，就是竹東、尖石、五峰的山區也是這樣。

所以事發後他們隔斷事故點的供電迴路後，只要周邊有「自動化開關」的，就採取遠端遙控的方式緊急先局部復電，如果還有可轉供電的系統，也先用轉供的方式恢復電力，希望先減少停電的範圍，再積極搶修事故處。

新竹縣議員陳新源說，新埔「東3」指的是：巨埔、照門、鹿鳴、清水以及新北5里，加上鄰近的四座里，6里的供電線路是分成巨埔、鹿鳴、新北三里1線，和四座、照門、清水另1線。

從7月27日開始迄今，10天內，先是巨埔鹿鳴新北線突然停電，大家摸黑想不透。次日變成6個里大停電，大家又氣又不解。

沒想到今天凌晨0點剛過，位於巨埔里的新龍路沿線和部分照門里又再度停電1個半小時左右，天氣襖熱，大家沒電可吹冷氣、吹電扇，天亮還要趕上班，根本無法好好休息，人人都冒火，不知道台電到底怎麼了！

除此之外，境內的畜牧業所飼養的牛、豬、雞也很怕熱，老是無預警停電，這些業者都很怕因此蒙受損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法