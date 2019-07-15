市長忙著選總統！紐約42年最大停電 白思豪外地造勢挨批

2019-07-15 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約在當地時間13日晚間發生42年來最大規模停電，逾7萬戶受影響，造成交通大亂，當時市長白思豪（Bill de Blasio）人卻在愛荷華州為爭取2020總統大選初選進行造勢，危機幾乎都是由紐約州長古莫（Andrew Cuomo）回應現況。事後，同屬民主黨的古莫砲轟白思豪，「市長很重要」，當發生突發事件時，「你人必須在現場。」

綜合外媒報導，紐約曼哈頓中城、上西城等鬧區在當地13日晚間發生大停電，道路信號燈熄滅導致馬路交通大亂，許多民眾站上馬路幫忙指揮交通，以及多條地鐵停駛，無人受傷。停電持續約5小時，到了當地時間晚上10點左右才恢復電力，為紐約42年來最大規模斷電，原因尚在調查中。

古莫：市長很重要 必須在現場

古莫事後說：「看啊，市長很重要，發生像是這種狀況時，你人必須在現場。」古莫更說，在他任職州長8年期間，離開紐約的次數屈指可數。

白思豪回應：「（面對突發事件時）重要的是把握方向，確保後續措施有效，以及跟人民溝通。」而白思豪當時曾對媒體聲稱還需要更多資訊，才能判斷是否要趕回紐約市。

報導指出，儘管同屬民主黨，白思豪和古莫因政治意見相左，關係並不好，原因可追溯至白思豪2013年當選市長後，曾提出向富人徵稅以支付區內幼兒園費用的計畫，在當時被古莫公開抨擊。

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