大讚小英紐約行！管媽隨行觀察：將5字傳遞既高尚又尊嚴

總統蔡英文近日出訪友邦，去程過境紐約備受禮遇。對此，隨行的管媽也在粉專發文大讚，此次紐約行，小英將「台灣的氣質」傳遞得「既高尚又尊嚴」！（圖翻攝自臉書粉專「蔡英文 Tsai Ing-wen」）

2019-07-14 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日出訪友邦，去程過境紐約備受禮遇。對此，隨行的管媽也在粉專發文大讚，此次紐約行，小英將「台灣的氣質」傳遞得「既高尚又尊嚴」！

「管碧玲 （kuanbiling）」表示，小英1日拼3國，她親身見證其「鐵人」般的意志力、活力，並分享在紐約2天，對於小英帶給美國什麼，她個人的感受是「傳遞了台灣的氣質」，包括演講、座談、致詞及回答問題，「把台灣的氣質和格局，展現到一個文明與進步國家的高尚水平」。

「管碧玲 （kuanbiling）」也援引小英在哥大演講提到有關獨裁與民主、新聞自由、假訊息及國家安全的段落，並稱她有注意到小英如何回答國際政治專家史奈德博士等人，詢問對抗不實資訊的經驗，例如為免傷害言論自由，「我們新的法律修正，只把規範管制的範圍，局限在很小的領域」，過程中也不斷談及言論自由的重要，「我們必須在『防止錯誤的資訊破壞民主』與『言論自由的保護』中間，去取得平衡」。

「管碧玲 （kuanbiling）」接著指出，小英在描述尋找此一平衡的心路歷程時，提到「言論自由對台灣人民而言，非常重要，因為台灣人民是經過非常長遠的努力才爭取到言論自由，所以我們特別珍惜」，她覺得所謂「台灣的氣質」在這段話間「被論述出來了」。

「管碧玲 （kuanbiling）」直言，這段話也道盡台灣人民成功爭取民主的歷史、享受民主成果並捍衛它的集體意志，管媽反問，「這不是人類文明與進步的高尚水平嗎？」並讚台灣不僅為民主燈塔，也在捍衛民主的前線，「台灣的故事，台灣的氣質，小英傳遞得既高尚又尊嚴」。

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