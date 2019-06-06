拚學生回流！「森林小學」新埔文山國小 校舍重建啟動

2019-06-06 17:34

〔記者黃美珠／新埔報導〕距離竹北東區喜來登飯店周邊學區僅2公里的新竹縣新埔鎮文山國小，創校超過半世紀，交通便利、環境清幽，還擁有被票選為全國最美校樹的校園，卻因城鄉差距，迄今一個年級只有1班，6個年級只有91名學童，但孩子們卻共享著近2公頃的校地，和約50公頃的後山「森林教室」！

為了抓住學生家長的眼珠子，文山國小今天啟動校舍更新工程，由副縣長陳見賢主持祈福、動土典禮，前棟教學行政大樓拆除重建，預計明年落成啟用。這棟號稱參考德國「彼得．彼得森」學校教育理念，類似國人熟悉的華德福等森林小學所要打造的新校舍，將配合文山國小已採行的「班群」混齡教學法，校方希望未來可以吸引擠破頭的竹北市區各小學家長們青睞，轉而來到這裡就讀。

文山國小校長王恭志說，他們最早是新星國小的犁頭山分班，獨立迄今已辦學53年。文山國小當年不僅引領新竹縣帶動學生學習口琴的風潮，推廣25年來有10年拿到全縣冠軍，進軍全國賽。近年又先後成立弦樂團、二胡、北管八音以及客家獅等特色學生社團，也都有很好的表現。

而他最得意的是，文山國小到相距最近的竹北安興國小不過2公里遠，過了中山高，要去中正國小也只有4公里路程，這顯示文山國小跟竹北市民的距離其實很近。

相對的，這些竹北市東區的知名國小，同樣是約2公頃的「校地」，竹北的學生多達2000人，而文山國小卻只有91名。以此換算，文山國小學生可以分得的活動和學習「校地」空間，足足有前述竹北地區國小的20倍大！而這還不包含文山國小得天獨厚的50公頃後山「森林教室」！正因此，他們才會參考德國彼得．彼得森學校的教育理念，結合犁頭山豐富的生態資源，以營造新竹平原中最接近城市的森林小學為目標在辦學，創新用主題式引導教學法，更讓學生用班群的概念混齡教學。

文山國小教學行政大樓老舊且耐震能力不足，獲得拆除重建機會，陳見賢除了叮嚀施工期間的校園安全，也要求王恭志加強行銷宣傳前述特色，以獲得竹北市關心小孩教育的父母們青睞。

新埔鎮長林保祿、縣議員陳新源則主張，先拚新埔的學生回流就讀為首要，林保祿更感性呼籲新埔人「家鄉的月亮比較圓」，留在家鄉學習，有共同的土地、鄰居、語言等情感。

陳新源則認為，文山國小後山的步道已經完成，也成功搶救回2棵有「全國最美校樹」的老楓香，現在校舍又動工更新重建，未來對家長的吸引力應該會更強。

新埔鎮代會主席王增基則說，目前新埔正積極爭取境內的學校設立音樂藝才班，如果能獎落文山國小，無異平添文山國小的招生吸引力。

至於未來重建工程完成後，將改在文山國小辦學的文山幼兒園，他希望實施雙語教學，教學品質更要以竹北市的私校為PK對象，如此一來，更能贏得到竹北家長的信心。

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