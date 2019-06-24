新埔鎮長拚電動腳踏車合法上路 建請縣府訂自治條例

2019-06-24 20:35

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣新埔鎮鎮長林保祿為了拚觀光，建請縣府訂定自治條例讓沒有車牌的四輪電動腳踏車可以上縣道！他認為這個交通工具遮陽、省力，還可親子共乘，是該鎮發展觀光的利器。縣府交旅處認為，電動腳踏車車速比普通腳踏車快，卻比汽機車慢，上路恐因速差引發安全疑慮，而沒有車籍下，一旦有事故，如何釐清責任？中央也正對此研究中，他們願意先做內部評估，靜待中央最新政策出爐再說。

林保祿說，繼照門之後，新埔境內又成立1個大墩山休閒農業區，主要範圍就在南平、北平、旱坑以及上寮4個里境內。

由於新埔的公車系統不發達，市區的3街6巷9宗祠巷弄狹小，適合徒步。再加上上下寮、或是沿鳳山溪跟宵裡溪的自行車步道建置多年，全鎮很適合騎腳踏車慢遊，因此他看好引入電動四輪腳踏車，來客進入新埔只要停好車，就可以逕自騎車四處趴趴走。

不過林保祿直言，因為這種腳踏車沒有車牌，依據相關法規是不能上路的，這樣就會無法辦理保險。

為了解決這個問題，他說，彰化縣已率先就此制定地方自治條例，讓電動腳踏車可以在所屬的縣道內上路。他希望新竹縣府跟進參考辦理。基本上他已有想在新埔投資建置電動腳踏車站的業者，但就卡在法令面而無法動彈。

縣府表示，依法，領有牌照的車輛才能上路。某些路段有哪些禁行的規範，新竹縣也都參照中央的法規執行，沒有自己的自治條例。對於林保祿所提有關彰化縣已有自治條例的說法，他們將再了解。

但因之前國內有發生過沒有車籍資料的電動腳踏車上路後肇事事件，最後的責任歸屬難以釐清，所以中央正針對這個部分再研究中，是有考慮把這類的車輛也納入管理。因此他們將靜待中央最新的政策走向，屆時在兼顧地方發展的狀況下再研議。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法