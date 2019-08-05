基督禮拜堂竟曾是高檔酒樓 宜蘭「女路」摺頁報你知

2019-08-05 17:15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭羅東社區大學近期將宜蘭市14處與女性有關的地景，出版成「女路」地景摺頁；其宜蘭市基督徒禮拜堂，日治時期為「開花樓」，出入均為日籍高級仕紳，台籍藝旦與上流仕紳，在舊護城河畔夜夜笙歌，這段鮮為人知的歷史過去，透過摺頁揭露在讀者眼前。

羅東社區大學2015年起與國家婦女館合作，推出「尋找宜蘭女性地景」課程，在全縣挖掘出卅多處具代表性、以女性為主的地景，時間軸橫跨100多年，反映不同階級、族群、職業的女性生命屐痕。

今年7月，社大與文史工作者張美鳳合作，將宜蘭市舊城區的14處女性地景，串連成全縣首條「女路」，並出版文史摺頁，讓民眾可按圖索驥，探訪宜蘭市的女性風華。

位於舊城東路的基督宜蘭禮拜堂，在日治時期為兩層式木造建築，曾是舊城區最為著名的風月場所「開花樓」，出入者以日人為主，專門服務當時的上流仕紳，在內有台籍、朝鮮籍女藝旦作陪，當年風光一時。

張美鳳說，不僅開花樓，周邊的康樂路，早期酒樓等風月場所林立，不同層級有不同的消費，入夜後聚集眾多職業男子，在街坊間尋芳作樂，夜夜笙歌，與現在寧靜街景，有著強烈對比。

張美鳳說，女性在歷史中記載較少，希望透過調查，書寫這些文史地景背後的女人生命故事，找出舊城區裡的女性足跡。

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