食藥化粧品違規廣告 北市上半年開罰近3000萬元

2019-08-05 15:30

〔記者蔡思培／台北報導〕北市衛生局今公布今年上半年違規廣告查緝成果，食品、藥物及化粧品違規廣告共開罰622件、裁罰金額高達2970萬5000元。其中又以食品裁罰金額（1357萬元）最高，化粧品件數（334件）最多。衛生局呼籲民眾，對於太神奇、太吸引人的廣告，要提高警覺。

衛生局108年1月至6月查緝食品、藥物及化粧品違規廣告中，化粧品佔334件、裁罰金額1103萬5000元；食品佔267件、裁罰金額1357萬元；藥物佔21件、裁罰金額510萬元。罰鍰累計前3名公司分別為「羅威氏股份有限公司」（違規廣告罰鍰累計165萬元）、「守喜股份有限公司」（罰鍰累計143萬元）、「美商雅詩蘭黛股份有限公司台灣分公司」及「勇昌貿易有限公司」（兩家罰鍰累積皆為50萬元）。不過上述4家業者，都並未對此回應。

食品藥物管理科科長王明理表示，羅威氏的「長庚研發龜鹿四珍帝王養生專案」食品廣告宣稱「…硬骨增生98%、軟骨增生95%...骨液增生96%...針對很多人退化性關節炎…」、守喜的「FORTE再生抗皺面膜」化粧品廣告宣稱「…PCT拉皮抗皺疫苗與人體的自我修復組織吻合度達100%...PCT液態拉皮面膜10分鐘增生膠原消除皺紋92%...」等詞句涉及誇大宣稱。

衛生局也針對違規廣告的媒體進行分類統計，其中有網路平台最多（352件），電視共（163件）居第次，緊接則是雜誌、報紙（74件）。違規食品廣告類型前三名分別為宣稱減肥瘦身（53件）、提升免疫力類（33件）及皮膚美容類（30件）；違規化粧品則以宣稱除皺、除紋類（共147件），其次為宣稱預防、減輕、診斷或治療疾病類（共62件），第三是消炎、消腫類宣稱（共44件）。

衛生局指出，食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，依違反食品安全衛生管理法第28條規定，可處新台幣4萬元以上、400萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰。化粧品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，得依違反化粧品衛生安全管理法第10條規定，可處新台幣4萬元以上、20萬元以下或60萬元以上、500萬元以下罰鍰。藥物廣告未經核准或與核准內容不符，依違反藥事法第66條規定，可處新台幣20萬元以上、500萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法