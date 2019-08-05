台中市運會8/21開幕 令狐榮達點燃聖火為選手加油

2019-08-05 14:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第9屆全市運動大會將於8月21日至23日舉行，今天由副市長令狐榮達在豐原慈濟宮點燃聖火，將於4天內傳遞到全市29個行政區，讓所有市民都能感受到市運的熱鬧氣氛；令狐榮達表示，今年將有8000多位選手參與25項競賽，歡迎大家一起為選手加油。

台中市運動局今天舉行市運會聖火點燃儀式，副市長令狐榮達、運動局長李昱叡、市議員張瀞分、豐原區長徐照山等在慈濟宮一起上香祈福，保佑運動大會圓滿成功，一行人隨後將聖火傳遞出去，聖火將於21日回到豐原體育場開幕。

令狐榮達表示，縣市合併後，市運會聖火皆在豐原慈濟宮點燃，在諸位神明的庇護下，讓聖火遶境的隊員與大會順利平安。為延續傳統，今年同樣選在慈濟宮點燃聖火，並透過聖火一棒接著一棒傳遞29區，讓大家更團結一致、更加具有向心力。

台中市運會將於21日上午9時在豐原體育場開幕！令狐榮達表示，屆時將有8000多名選手共同挑戰25項競賽，台中市是一個運動城市，希望每位民眾培養運動風氣，為健康加油。

運動局表示，今年市運會主題為「台中plus！運動plus！」，喻含「運動增值，城市加值」理念，希望藉由市運，讓更多市民體驗到運動賽事中緊張刺激的樂趣，同時也培養運動家「勝不驕，敗不餒」的精神，達到「享受賽事、樂於運動、健康生活」理念。

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