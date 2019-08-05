超越勝負！ U12世界盃漏網故事好溫馨

2019-08-05 13:49

〔記者劉婉君／台南報導〕U12世界盃少棒賽雖然已經落幕，但比賽期間卻有一段溫馨的漏網故事，仍令人津津樂道！

8月2日，澳洲隊在善化棒球場對上以外卡身分參賽的婓濟隊，澳洲小選手們在賽前送給每位斐濟小朋友一副全新手套，讓場邊的觀眾與相關工作人員都相當感動，稱許這份超越勝負的友誼。

當時人在現場的善化國中教練黃榮城說，澳洲和斐濟都屬於大洋洲，澳洲隊知道斐濟的棒球剛在發展、資源不是很好，因此準備了一批全新的手套送給斐濟，希望鼓勵他們繼續推動。

黃榮城說，事前澳洲隊僅告知斐濟的總教練，當時2隊選手在賽前列隊時，澳洲隊的小朋友1人拿1副新手套，默默地藏在背後，直到唱完國歌、敬完禮，才從背後拿出手套送給斐濟的小朋友。

一開始斐濟的小選手們還搞不清楚狀況，知道是送給自己的禮物後又驚又喜。

黃榮城說，當時在場邊見證這一幕的人都很感動，「這真是一段超越勝負的友誼。」

他說，今年善化國小為澳洲隊的接待學校，他參與承辦過3屆U12世界盃少棒賽，每屆都會有小小的感動，不論是對同隊的隊友或其他隊，相信對台南的小選手們也會帶來正向的感受。

當天比賽結束後，2隊小朋友還開心合照，臉書「林亭的棒球日記」也紀錄這段故事，和網友分享當時的感動。

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