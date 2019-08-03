新北桃園跨市文化交流 「湛放．客藝」展即起開展

2019-08-03 13:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市客家事務局今天首度舉行跨縣市交流，即日起至9月1日於桃園市客家文化館展出「湛放．客藝－桃園、新北兩市交流展」，集結新北在地歷史、藍染、纏花及皮雕作品，引領民眾欣賞都會客家藝術殿堂。

新北市客家局長林素琴說，市府為推動台三線浪漫客庄大道及促進新北市與桃園市藝文交流，與桃園客家局共同規劃兩市藝文交流展，盼藉由兩市藝文交流，兼納傳統與創新元素，展現客家文化的多元與時尚。

新北市客家局以都會客家形象，集結曾國棻的纏花創作、魏籤懿的藍染創作、台北大學的老照片與文物，帶領大家進入時光隧道，認識傳統三峽，體會新客與老客所詮釋的在地故事，鶯歌工商皮雕創作，以海山學研究呈現三峽歷史脈絡演進訴說在地故事，再以創新的纏花、皮雕與藍染創作相互輝映，完美綻放都會客家特色文藝。

曾國棻擅長以創新技法，賦予纏花工藝新定義，栩栩如生的創作，展現纏花的細緻與瑰麗；魏籤懿運用各式染藝技法，展出藍染清明上河圖與多樣藍染作品，呈現植物染技法和運用的創作，讓參訪者悠遊於藍染的獨特與典雅，相關資訊敬請密切留意新北市客家局臉書粉絲專頁活動資訊。

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