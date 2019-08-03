「大川」貨輪烏坵撞消波塊沈沒 4只貨櫃石沈大海

2019-08-03 12:50

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第九岸巡隊隊長吳建冠今早證實，昨晚在距金門72浬外的烏坵島碰撞消波塊的我國籍「大川號」貨輪已經沈沒，船上10公噸的砂石也隨之沈入海底，相關的海事責任，將待船長等人返金後，由海巡隊調查。

吳建冠說，目前最重要的事，是會同縣環保局等單位啟動應變機制，嚴防海域遭到污染。

「大川」船體長61公尺、總噸位1000噸，昨天傍晚載著7只貨櫃的建築材料在北風碼頭卸貨時，海上風浪強勁，船體碰撞消波塊導致船身破損，船長擔心船隻不耐連續受擠壓、撞擊，基於安全考量，將船暫駛離烏坵島岸邊。

吳建冠說，船長將船駛往位於大坵島南方0.3浬下錨，預作船體堵漏，但因船體破損嚴重，無法排除進水，狀況緊急，不得不將船員撤離，當時只搶卸完3只貨櫃。

吳建冠說，但金門出發的PP-3552海巡艇今天凌晨5時許抵達烏坵海域時，發現大川號已經沈沒。

初步調查，大川輪上有重油約10噸、輕柴油約27噸，未及卸下的3貨櫃的建材主要包括500包、每包重20公斤的砂石。

吳建冠說，事發時海象極差，幸好有駐守當地的海軍陸戰隊烏坵守備大隊20多名弟兄，在大隊長林銘煌上校的指揮下，會同烏坵安檢所，不畏惡劣海象，靠著兩艘橡皮艇，於千鈞一髮之際，將全船包括船長在內的13名船員，從距岸約500公尺處平安接上岸。

吳建冠說，至今天上午10時止，未發現大川號有漏油情形，岸巡弟兄已準備吸油棉應急，會同抵達烏坵的金門縣環保局人員帶來攔油索等工具，視海象作進一步處置。

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