北海岸變更美！友善耕作的彩田米收成了

2019-08-03 12:27

〔記者林欣漢／新北報導〕曾滯留台灣513天的金山小白鶴，為當地掀起友善耕作、無毒農業旋風，並在文史工作者郭慶霖、彩田友善耕作執行長楊儒門的持續推廣下，目前北海岸已經有33名農友、30甲的土地進行友善耕作，不施用化學肥料、不灑農藥及除草劑，近日彩田米開始收割了，從空拍畫面更能清楚看見，彩田米種植前後，一片黃澄澄的稻海，令人心曠神怡。

小白鶴於2014年12月被發現迷途降落在金山清水濕地，滯留513天直到2016年5月離去，為了讓小鶴吃得健康，當地農友願意參與無毒農業、友善耕作，因為沒用農藥，連當地消失20多年的螢火蟲也重新現蹤，喚醒台灣對生態保育的重視。

雖然小白鶴已離開，牠帶來的友善耕作旋風仍持續在北海岸開花結果，郭慶霖、楊儒門先在金山推廣無毒友善水稻田契作，第一年只有2位農民、1甲1分地加入，後來逐年成長，目前已有33名農友、30甲的土地，土地遍及三芝、石門、金山、萬里，讓北海岸變得更美。

現在彩田米提供在地社區老人共餐的米食，有11個據點；三和國小師生們自己種稻，彩田協助管理；提供給中角國小當營養午餐用米，讓孩子可以吃到爸媽種的米；也和林務局合作的南勢湖生態基地，提供給金美國小辦食農教育，收成後就成為學校營養午餐的用米，讓師生吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，同時也拉近孩子與土地的距離。今年更在林務局國土生態保育綠色網絡建置計畫的協助下，復耕葵扇湖水梯田，希望為下一代留下珍貴的梯田景觀。

新北市農業局長李玟說，友善耕作不僅農友收益提高，消費者食安也受到保障，農業局協助農友農藥殘留自主檢查，至今都是零檢出，農業局也協助友善耕作農友，成功向農委會申請到每年每公頃3萬元生態給付補貼，最長3年，進入水稻收割季節，陣陣稻浪起伏，形成北海岸友善田園最美好的地景，歡迎民眾前來享受農村田園風光的同時，採購最新鮮的農產品。

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