洗車機這樣用... 聰明狗狗消暑有創意

2019-08-03 07:41

〔記者謝介裕／南投報導〕颱風接二連三形成，使得氣候變化更加劇烈、悶熱，近來網路上瘋傳1隻狗竟利用自動洗車機啟動洗車的機會，也一併清洗自己的身體，還兼具消暑效果，令網友讚嘆不已，直稱：「真是1隻聰明狗，懂得摸蛤仔兼洗褲﹗」

消暑方式百百款，有人吃冰、戲水或足不出戶窩在房間吹冷氣，但像影片中這隻聰明狗將洗車機視為消暑利器的作法，實在罕見，僅見狗兒尾隨車子進入洗車場後，便站在自動洗車機前方，首先將右側身體埋入滾動中的刷毛，隨後換身體左側洗刷，緊接著，再讓洗車機清洗屁屁，最後走出刷毛滾動範圍後，再甩乾身上水珠後離去，一副經驗老道模樣，更增添逗趣的一面，以致影片原本張貼於國外各大影音平台，之後輾轉被分享至臉書社團「爆笑公社」及LINE的群組。

南投縣家畜疾病防治所長唐佳永指出，南投縣只有1座公立動物收容所，收容數量以300隻為上限，且以被棄養或流浪的狗居多，入夏以來，氣溫不斷飆高，除了定期為收容的狗兒洗澡以外，也特別在收容所屋頂加裝隔熱、灑水等相關降溫設施，以利被收容的狗兒獲更好的照料及生活。

唐佳永進一步表示，南投縣幅員遼闊，最近也出現「假觀光、真放生」的怪象，尤以老弱病瘦犬貓居多，因此經縣府法規小組討論後，也決定將「動物棄養收容費」調漲，原先絕育動物每隻700元、未絕育1000元；戶籍未在南投縣的外縣市飼主飼養的動物，每隻則是1500元，將依序調漲為2000元、3000元與4000元，，藉此加強飼主責任，減少棄養案件發生。

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