中國休漁季結束 再見中國漁船挾帶豬肉越界

2019-08-02 18:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國大陸海洋伏季休漁期甫結束，澎湖海域就發現中國漁船越界捕撈作業，還挾帶15公斤生豬肉，雖然船老大宣稱為出海自用，但因中國為非洲豬瘟疫區，澎湖海巡隊仍依法帶回偵辦，並通知相關單位沒入銷毀豬肉。

澎湖海巡隊調查指出，中國大陸自8月1日12時起，開放北緯26度30分至閩粵海域交界線海域，可進行桁杆拖蝦、籠壺類、刺網及燈光圍（敷）網撈作業，其他漁業則至8月16日12時起開放。由於依據往例，每年開放首日，中國漁船就會大舉越界入侵澎湖海域作業，因此澎湖海巡隊在解禁首日規劃威力掃蕩勤務。

澎湖海巡隊昨由澎湖艦及PP-10038執行「護永專案」威力掃蕩勤務，在目斗嶼、花嶼及七美嶼等重點區域部署，澎湖艦今日上午8時在目斗嶼西北14浬處發現中國「閩惠漁02055號」漁船越界入侵，多次廣播、鳴笛下令停船受檢，惟船老大置之不理加速逃逸，艦長遂下令佈放小艇登檢組前往追緝，並於8時22分於目斗嶼西北18浬處登檢控制該漁船，並帶回隊部調查。

經初步調查「閩」船8月1日甫由中國出港，尚在探索適合下網地點，來不及作業就被查獲，船上無漁獲，包括黃姓船老大等9名船員，浮網作業漁具8件、豬肉約15 公斤，全案完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰；另配合防疫檢疫局人員進行消毒作業，查獲豬肉全數交由農委會動植物防疫檢疫局及家畜疾病防治所處理。

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