抓到了！中國直播主口紅一哥帶雞爪來台灣賣罰3萬

2019-08-01 14:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國知名直播主口紅一哥李佳琦近日在台北賣中國滷雞爪，台灣網友紛紛向農委會防檢局檢舉，防檢局表示，已經追查到該直播主並開罰3萬元，該直播主繳清罰款後，今天上午已經搭機離開台灣。

近日有網友發現，中國知名直播主口紅一哥李佳琦人在台北期間，於淘寶直播網站上開直播賣中國滷雞爪，網友質疑怎麼能把中國雞爪帶來台灣賣？將影片截圖放到網路上，許多民眾因此紛紛向防檢局檢舉。

防檢局指出，今天上午直播主主動出面向防檢局基隆分局松山機場檢疫站說明案情，坦承將中國滷雞爪帶到台灣販賣，由於中國是高病原性家禽流行性感冒及新城病疫區，禽肉產品禁止輸入，防檢局依規定裁罰3萬元，直播主繳交罰款後已於今天上午10點，搭乘長榮航空班機自松山機場離境。

防檢局表示，昨天中午接獲網友檢舉，隨即展開全面性調查，除聯絡電商平台淘寶網進行商品屏蔽與下架，同時函請移民署協助查詢該直播主入境航班及暫居地址，並請移民署於他出境時進行留置，防檢局並通令全國各港站檢疫人員保持警戒，一旦他準備出境時，即攔截進行訪談，將違規檢疫物沒入銷燬並予裁處。

該直播主向防檢局表示，攜帶的鳳爪已於直播時吃完，並未留在台灣，防檢局說明，這是透過非洲豬瘟中央災害應變中心機制合作聯防的成功案例，各邊境管制機關均緊密聯繫合作，國外旅客及民眾切勿以身試法，絕不攜帶任何肉製品入境，全民配合政府防疫政策，為保護國內農畜產業及食品安全盡一份心力。

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