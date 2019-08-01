不怕中客不來 西華主廚到日本帝國飯店上菜

2019-08-01 20:30

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕台北西華飯店第二度與日本老牌帝國飯店合作，互派王牌主廚推出招牌菜，1日至4日由國宴級主廚高鋼輝領軍到帝國飯店推出「清燉涮牛肉麵」等高人氣台菜。另外，對中國大規模限縮來台自由行一事，西華飯店總經理夏基恩指出，西華的客源有超過7成來自北美和日本，受到影響不大，他認為中國限縮做法短期內對台灣旅遊市場可能會造成影響，但他有信心很快就會復甦。

西華於2016年首次與帝國飯店合作，由520總統就職國宴主廚高鋼輝帶來清燉涮牛肉麵和茶香脆皮雞等拿手菜，讓日本客讚不絕口。8月1日是帝國飯店自助餐廳開幕61週年紀念日，也是日本的「自助餐之日」，高鋼輝再度於帝國上菜，帶來高人氣的清燉涮牛肉麵，還有三蔥脆雞球、脆皮燒肉、避風塘香圓豆腐、金銀蛋時蔬等菜色，外加目前在日本掀起熱潮的珍珠奶茶和台式壽桃等甜品，前國策顧問金美齡也到場品嚐家鄉味。9月18日到20日則將由帝國飯店今年4月新上任的第14任料理長杉本雄到台北西華推出招牌法國菜。

夏基恩表示，2016年他為台日兩大飯店搭起友誼橋梁，透過互派主廚的交流，也是向日本客人介紹正宗台灣料理和文化的好機會。德國籍的夏基恩是西華的元老，在台灣待了將近30年，會說一口流利的中文。

談到中國從8月1日起全面停辦中客赴台自由行簽證一事，中國的限縮政策對旅遊市場多少會造成一些影響，但他相信很快就會復甦，他表示，自由行人數通常在5人以下，這樣的人數預計在短期之內可能會有15％的影響率，不過大家多找一些旅伴再出發就不會被定義成自由行，所以他相信很快會復甦的。中國限縮自由行可能與明天總統大選有關，夏基恩也指出，限縮禁令預估在明年2月之後可能會有改變。

夏基恩還表示，西華早有「不要把雞蛋放在同一個籃子」的理念，鎖定的客人不是以單一市場為主，就像是這次來帝國飯店做活動，展現出西華多元發揮自己的市場。西華的客源最多的是北美佔約38％，其次是日本有35％，還有香港和新加坡旅客，來自中國的自由行散客比率本來就不高，所以西華受的影響相對小一點。

另外對於明年東京奧運帶來的旅遊商機，夏基恩表示，西華將打出「辦完大活動後來台北放鬆一下」的概念，以西華的經典台菜請各國旅客轉桌到台北。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法