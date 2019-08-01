烏日區烏日里出現第一例境外移入的登革熱病例

2019-08-01 11:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日出現一件境外移入的登革熱病例。

烏日區烏日里有一位28歲的男性7月31日確診感染境外登革熱，由於該名男子居住在烏日里，烏日區公所今天成立區級應變中心，市議員吳瓊華等民代及相關單位都到場開會，決定將在明天上午八點三十分在其病例居所住處及擴大住處超過七十公尺範圍噴藥。

該名男子居住在烏日里，在4月15日至7月30日到柬埔寨旅遊，7月30日回台灣後，經機場因發燒被篩檢，昨天確診為境外移入登革熱。

烏日區公所今天成立區級的應變中心，並列印及發放噴藥通知單給附近的民眾，由於依規定必須在成立應變中心48小時內噴藥，區公所表示，衛生單位將會在今天或者是明天除了針對患者住家進行整棟的噴藥，一般都會針對周遭50至70公尺噴藥，但公所決定擴大範圍。

公所表示，病例已退燒，身體狀況良好 ，但預計整個烏日區要監測到8月31日，無新增登革熱個案後，警報才能解除。

吳瓊華則表示，台中目前加上烏日有38例境外移入登革熱病例，並未有本土登革熱，登革熱病例最怕出血性登革熱，所以要就醫來檢驗確診。

吳瓊華建議相關單位若要噴藥，當事人家裏及附近水溝及樹洞、積水容器噴藥要特別加強！

吳瓊華並請公所要加強水溝、盆栽噴藥，要請民眾加強自家盆栽及容氣管理，若莫名發燒要就醫。

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