台南境外移入登革熱 增至26例

2019-07-30 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於7月29日晚間確診新增1例境外移入登革熱病例，截至今天台南市確診境外移入病例有26例、本土病例15例，市府登革熱防治中心提醒民眾持續加強孳生源清除及做好防蚊措施。

台南市第26例境外移入病例是50多歲男性，住在安南區塭南里，於7月17日至7月27日到越南探親，7月28日自覺全身發熱、骨頭酸痛等症狀，29日前往醫院就診，醫師診察後做登革熱NS1快篩為陽性，即通報及收住院治療。市府登革熱防治中心規劃於7月31日進行病例居住地戶內、外加強清除孳生源及噴藥滅蚊。

登革熱防治中心表示，由於泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情處於高峰或流行期，且病例數多高於近年同期；印度今年迄6月底累計8千餘例；南亞巴基斯坦與孟加拉近期疫情上升；美洲地區病例數也高於近2年各年總數。

防治中心說，上述地區返國民眾、外籍學生、新住民、外籍移工若有發燒，無論NS1快篩陽性或陰性時，千萬不要趴趴走，應配合疫情調查，待驗血PCR檢驗結果（約1天時間）確認非登革熱病例時再出門，以確保自身及社區民眾健康。若進入社區後，請自我居家管理2週，發現有發燒或疑似症狀，儘速就醫，感謝第26例境外移入病例配合自我管理沒有隨意走動，讓疫情能在第一時間做防堵。

防治中心指出，積水容器及非土壤的積水點，是登革熱病媒蚊喜愛產卵處，病媒蚊會將卵產於近水面的容器內壁（非水中），所以民眾勿以為只要將容器的水倒掉就不會孳生病媒蚊，一定要用刷子或菜瓜布將容器內壁清刷後再把水倒在地面上，切勿倒進水溝，如此才能安心不會孵化成蚊。

對於不易清除的積水點，例如樹洞，防治中心會優先以投藥（如蘇力菌）進行防治；發泡劑只使用在防疫高風險階段或高風險區域且連續下雨狀況下使用。相關資訊可上南市府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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