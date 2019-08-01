台大捨AIT前處長 司徒文16日上任陽明副校長

2019-08-01 10:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文原先在台灣大學任教，今年台大以學院轉型為由不續聘，但台大不要陽明要，陽明大學校長郭旭崧認為司徒文具貢獻，延聘其來擔任陽明副校長，16日正式上任，同時郭亦將前食藥署長康照洲從藥物科學院長升為副校長，協助校務發展。

陽明大學表示，因應新學年開始，調整部分行政主管人事，前副校長謝仁俊卸任，回歸腦科學專研，遺缺由康照洲接任，盼借重康過去的產官學的行政經驗，協助校務發展。

另，在台經營多年的AIT前處長司徒文，103學年曾到清華大學擔任副校長，106學年到台大任客座教授，但今年台大校長管中閔上任，重新思考校內國際學院轉型，並以此為由，僅由教務處一封電郵通知，不續聘司徒文，引部分台大教授猜忌與求情，盼留司徒文，但台大6月底仍決議不續聘。

陽明校長郭旭崧日前受訪表示，對司徒文有興趣；如今發布消息，陽明認為，面對全球化時代下公共衛生跨越國界的挑戰，醫療健康與衛生政策必須與國際連結，因此增聘司徒文擔任副校長，盼借重其過去豐富的國際外交經驗，協助陽明大學發展國際衛生，同時提供更豐富的國際鏈結，預計本月16日上任。

陽明表示，司徒文在美國北卡羅來納大學教堂山分校獲得英國語文學博士，是美國資深外交官，1978年進入美國國務院服務後，曾派駐駐華、駐巴基斯坦、駐黎巴嫩、駐澳洲、駐韓等大使館等，他在2009至2012年擔任AIT處長，卸任後陸續擔任清華大學亞洲政策中心主任、清大副校長、台大客座教授等職。

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