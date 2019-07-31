改制誠正中學彰化分校 彰化少輔院校訓成真

2019-07-31 20:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕讓非行少年擁有平等的受教權！因應少年矯正學校設置及教育實施通則，彰化少年輔育院將改制為「誠正中學彰化分校」，將提供231名收容少年享有公平受教的機會，法務部長蔡清詳今日下午前往揭牌，開心指出彰化少輔院校訓就是「誠正」，沒想到變校名，這是歷史的時刻，名符其實。

1998年公布「少年矯正學校設置及教育實施通則」規定，法務部須於6年內完成矯正學校設置，高雄少輔院、新竹少監早已陸續改制為明陽中學與誠正中學，桃園、彰化少輔院則遲遲未改制，在管理重於教育方式下，導致2013年爆發買泓凱事件、2014年「曬豬肉」體罰事件，進而加速改革，在法務部、教育部、監察院及司法院等共同努力下，終於將彰化少輔院改制為「誠正中學彰化分校」。

法務部長蔡清詳、教育部政次范巽綠、監察院副院長孫大川、監察委員王美玉、彰化縣長王惠美及立法委員尤美女、李麗芬等人今日下午前往揭牌。

蔡清詳表示，即使孩子犯了錯，進了輔育院，受教權應該一視同仁，對於少輔院改制，過去卡在難度、經費及法治問題，他邀請各部會協商，認為可朝誠正中學體制延伸，將踏出第一步，將桃園、改制分校，並在教育部協助下，擴增81位教師，將以往的進修補習教育，改制為技術型高中為主課程，開辦汽修、美髮、餐飲等科別，有助學生日後返回校園升學或接受就業。

蔡清詳說，抱持著迎接歷史一刻到彰化，進入校門就看到「誠正」二字，如今彰化少輔院改制誠正中學彰化分校，不只是命運的安排，也是名符其實。

教育部政次范巽綠說，從少輔院轉變學校是回歸教育本質，因為身分不一樣需要更多元教育，少年若沒有專業輔導，也會造成不安，產生更多負面問題，這次找齊81位教師，（桃園37名，彰化44名）包含2位特教師等，回到矯正學校的教育本質，期許能幫助孩子做好回歸社會、延伸就學、就業目標與一技之長。

彰化少輔院訓導科導師蔡香綿說，改制後將採年級分班，每週上課時數增加，讓有意願繼續升學學生，回歸校園後能順利銜接學籍，不因學分不足僅能就讀夜間部或降轉日間部，對學生出校就學銜接有莫大幫助。

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