推廣科技教育 埔里國中「自造教育及科技中心」揭牌

2019-07-30 21:53

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里國中「自造教育及科技中心」今舉行揭牌典禮，是大埔里地區第1個也是全縣的第3個中心，未來提供大埔里地區國中、小學推動科技教育的園地，嘉惠在地學子。

具備獨力思考激發創意，且能動手解決問題，是108新課綱在科技領域的重要目標，縣府也透過教育部國教署補助，先在南投康壽國小及竹山延和國中，成立自造教育及科技中心，但都在濁水溪線，烏溪線甚至更偏遠的大埔里地區則無，埔里國中則是利用校內專科教室及第1期500萬元上級補助款成立自造教育中心，服務埔里、魚池、國姓、仁愛等周邊鄉鎮國中、小學，8月正式啟用。

埔里自造教育及科技中心設有新興科技、科技智慧基地、MAKER夢工廠等教室，設置3D印表機、雷射雕刻機、電腦刻字機、CNC雕銑機等數位自造設備，提供參與者自行設計、製造、創作作品，以及交流分享彼此點子的設計實作空間。

埔中校長脈樹・塔給鹿敦說，自造教育及科技中心也扮演師資培育的角色，未來辦理相關研習活動，強化教師科技職能，受訓教師返校後才有能力研擬課程，並在課堂上帶領學生學習。

教育處長陸正威指出，科技中心除啟蒙學子的科學知識技能，也能兼顧在地產業和特色，針對與地方相關領域去發揮創意設計，改善或研發出有助於產業發展的數位發明。

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