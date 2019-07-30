新北高中泳池為整修封閉 1年後...還沒動工

2019-07-30 13:04

〔記者陳心瑜／新北報導〕三重區新北高中游泳池去年8月底因結構改善而關閉，至今將近1年，卻仍未招標、整修，影響全校近2千名學生、五華國小、碧華國小學生游泳課程，周邊居民也無法使用。新北市議員李坤城今天到現場會勘了解延宕問題。新北市政府教育局表示，整修工程歷經鑑定、變更設計和經費等問題，才會遲遲無法招標，將於8月7日決標，並同步進行OT遴選（營運廠商），力拚今年11月完工並重新開放。

李坤城說，暑假是泳池旺季，但新北高中的游泳池已經封閉近1年，原定於去年11月完工，但去年不僅沒動工、沒招標，今年暑假已經過了一半，難道還在公文往返？

新北高中校長倪靜貴解釋，校內泳池有22年歷史，去年7月啟動泳池整建維修作業，審查委員認為應進行結構補強，但後續專家有不同意見，認為結構並無安全疑慮，歷經預算書圖修正、體育署經費核發，最後決定進行屋頂翻新和除鏽工程，工程已於今年7月17日公告上網招標。

新北市教育局體育及衛生教育科科長夏治強表示，新北高中泳池最後認定結構無虞，僅需屋頂翻新和除鏽，工程預計8月7日決標，工期為80天，總經費為561萬。預計10月26日完工，力拚11月啟用。

李坤城說，多次詢問、質詢工程進度，但每次得到的承諾都往後拖延，期待教育局這次能履行11月啟用的承諾，還給學生和附近居民運動的空間。

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