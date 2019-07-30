熱到受不了！節電5招加區域降溫 夏季電費月減200元

2019-07-30 12:43

〔記者劉力仁／台北報導〕夏日高溫讓人熱到受不了，環保署建議民眾住家「冰箱八分滿」、「冷氣定溫吹」、「離開關電源」、「濾網清乾淨」、「燈泡擦明亮」5招，再搭配區域降溫5G，室內除能降溫5℃，估計減少夏季每月電費200元以上。

環保署環管處長蔡玲儀建議，冷氣設定26至28度（設定提高一度，可節省6％用電），冷氣濾網也要常清洗。再來則是冰箱裝八分滿、隨手關燈、燈泡常擦拭，只要生活落實這些小細節，每月可省約100元電費。

室外方面，環保署建議區域降溫5G包括，屋頂綠化（Roof greening）、室內綠化（House greening）、綠牆（Green wall）及綠籬（Green hedge）的設置並全面落實綠生活（Green living），這5招能降低居家溫度，再節省夏季空調電費100元以上。

環保署補助地方政府推動低碳永續家園建構工作，至今已有3983個村里參與，其中807個村里取得環保署銅、銀級認證肯定。蔡玲儀表示，這些銅、銀級村里中413處在公共區域推動綠屋頂、牆面植生或綠籬，透過綠色植物提供遮陽效果、植物層結合空氣產生風障隔熱效果、水分蒸散產生的降溫效果及帶動空氣循環驅逐熱浪，可使牆面降溫5℃至8℃、室內降溫3℃至5℃，節省夏季空調用電10％至25％。

以台南市文元國小打造91平方公尺綠屋頂為例，實測有綠屋頂的天花板，與沒有綠屋頂相比較，溫差達6℃。再以銀級村里為例，107年節電量是全國平均的4倍，效果顯著。環保署明年將編列7千萬元補助地方政府推動，強化社區家園對高溫的調適能力。

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