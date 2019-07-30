各地晴朗高溫達36度 又有熱帶性低氣壓將形成

2019-07-30 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（30日）各地天氣穩定，大台北地區、中南部近山區、花東縱谷一帶高溫可達35、36度。此外氣象局表示，本週菲律賓東側至南海一帶易有熱帶擾動發展，其中在南海會先有熱帶性低氣壓形成。

氣象局表示，今天太平洋高壓持續偏強，天氣穩定、僅台東、恆春半島一帶有斷斷續續的降雨，午後在山區及近山區有小範圍雷陣雨。氣溫方面，各地高溫都在33度以上，其中大台北地區、中南部近山區、花東縱谷一帶氣溫會更高一些，來到35、36度，各地紫外線指數亦偏高。

氣象局預估，週三（31日）太平洋高壓勢力較強，各地大多為晴到多雲，台東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後山區及近山區有小範圍雷陣雨。週四至下週一（8月1日至5日）大氣環境轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨的影響範圍也會擴大。

此外氣象局提醒，本週菲律賓東側至南海一帶易有熱帶擾動發展，其中在南海會先有熱帶性低氣壓形成，大致趨向海南島一帶，對台灣直接影響機率不大，但在週三、週四（31日、8月1日）兩天會為中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門帶來長浪，菲律賓東側也有可能有熱帶系統發展，但不確定性較大。

空氣品質方面，30日宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 - 40 30 - 40 31 - 39 29 - 38

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